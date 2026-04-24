ASSE-ESTAC : Un autre coup dur annoncé avant le gros choc

À l’approche d’un rendez-vous qui sent la poudre et la sueur froide entre l’ASSE et Troyes, un nouveau nuage plane au-dessus de l’ESTAC. À deux jours du duel décisif face aux Verts, l’incertitude autour de Tawfik Bentayeb pourrait bien rebattre les cartes d’un match qui ressemble déjà à une finale avant l’heure.

ASSE-ESTAC : ‎Bentayeb, l’ombre qui plane sur Troyes

‎Du côté troyen, tous les regards convergent vers un seul homme : Tawfik Bentayeb. Meilleur artificier de Ligue 2 avec 17 réalisations, l’attaquant reste fortement incertain après sa sortie sur blessure lors de la dernière rencontre. Touché au quadriceps, dans une zone proche du psoas, le buteur s’est contenté d’un travail individualisé à l’entraînement.

Lire aussi : ASSE : Catastrophe à Sainté, fin de saison pour 4 joueurs

À voir

ASSE : Montanier justifie le huis clos avant Troyes

‎Le signal n’a rien d’anodin. Lorsqu’un joueur de ce calibre s’exerce à l’écart, à l’aube d’un choc pour la montée, cela nourrit forcément les spéculations. À Troyes, le staff médical joue contre la montre, mais les indicateurs ne respirent pas l’optimisme.

‎Une opportunité en or pour Saint-Étienne ?

‎Pour l’AS Saint-Étienne, cette situation pourrait ressembler à une fenêtre de tir inespérée. Battus récemment à Bastia, les Verts n’ont plus le luxe de calculer : il faut gagner, et vite. Une nouvelle contre-performance rapprocherait dangereusement le spectre d’une saison ratée.

Lire aussi : ASSE : Montée directe, Saint-Etienne en chute libre !

‎L’absence possible de Bentayeb constituerait un avantage psychologique évident. Troyes perdrait non seulement son meilleur finisseur, mais surtout son point d’ancrage offensif, celui qui transforme une demi-occasion en but plein de sang-froid. En clair, une défense stéphanoise parfois friable respirerait un peu mieux.

‎Le piège du faux soulagement

‎Mais attention à l’excès de confiance. C’est précisément dans ce genre de contexte que les matches basculent. Un leader amoindri reste un leader, et l’ES Troyes AC possède assez de ressources collectives pour punir la moindre erreur. ‎Le véritable enjeu pour les hommes de Philippe Montanier sera mental.

À voir

‎Mercato PSG : Fabian Ruiz sacrifié pour un crack parisien ?

Lire aussi : ‎Mercato ASSE : KSV prépare un énorme deal en attaque

Le Chaudron promet d’être incandescent, presque volcanique, et les Verts devront répondre avec intensité, maîtrise et ce supplément d’âme que réclament les grandes soirées. ‎Ce match peut faire basculer la saison des deux clubs. Si Troyes s’impose, la montée prendrait une tournure quasi irréversible.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE – ESTAC : Montanier cache bien son jeu contre le leader

Mercato ASSE : Clap de fin sur une top piste de Sainté

À voir

‎Mercato OM : Le scénario catastrophe se précise sans LDC

Si l’ASSE gagne, la course serait totalement relancée. ‎Au fond, Bentayeb symbolise à lui seul l’équilibre fragile de cette affiche. Présent, il change le rapport de force. Absent, il offre aux Stéphanois une chance supplémentaire. Dans un championnat où chaque détail compte, ce “coup dur” pourrait peser bien plus lourd qu’une simple blessure : il pourrait décider d’un destin.