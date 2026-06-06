Mercato PSG : Accord conclu pour ce prodige à 50 M€ ?

Le PSG s’intéresse de très près à Johan Manzambi, le milieu de terrain suisse. Mais le géant de la Ligue 1 n’est pas seul sur ce dossier. Le jeune joueur de Fribourg attise déjà d’autres convoitises en Europe.

Mercato : Le PSG défie l’Europe pour le phénomène suisse Johan Manzambi

La suite après cette publicité

Le PSG ne bouleversera pas son effectif cet été. Le double tenant du titre de la Ligue des Champions se contentera de compenser certains départs. Les dirigeants franciliens visent désormais un milieu de Bundesliga. Il s’agit de Johan Manzambi. Ce dernier s’apprête d’ailleurs à disputer la Coupe du monde 2026.

Lire aussi Mercato PSG : Un gros deal à 50M€ dans les tuyaux cet été !

À voir

ASSE : La raison principale de la montée ratée en Ligue 1

Le journaliste Ekrem Konur confirme l’intérêt concret de Paris pour le crack suisse. Johan Manzambi sort d’une saison 2025-2026 XXL. À 20 ans, le prodige a enchaîné 39 titularisations entre la Bundesliga et la Ligue Europa, où Fribourg a atteint la finale (défaite 3-0 contre Aston Villa). Ce bilan exceptionnel ouvre au Genevois les portes des plus grands clubs. Paris le veut, mais il y a du beau monde qui lorgne le milieu. Le Bayer Leverkusen et le Napoli sont aussi sur le coup.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Campos prépare un deal record pour Barcola

Le PSG prend une décision radicale pour Matvey Safonov

Pour s’offrir le jeune talent, le Paris SG devra payer le prix fort. Le joueur est lié à Fribourg jusqu’en juin 2030. Si sa valeur marchande frôle les 50 M€, son club en réclame au minimum 40 M€. La balle est dans le camp de QSI. Reste à savoir si les dirigeants parisiens passeront concrètement à l’action, alors que Luis Enrique possède déjà un milieu de terrain fourni.

À voir

Mercato OL : Négociation en cours, un serial buteur arrive