Mercato OL : Négociation en cours, un serial buteur arrive  

Les dirigeants de l’OL dégotent un serial buteur en Italie en vue du mercato estival. Les négociations avancent.

Mercato : L’OL tente le coup Jonathan David !

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Lyon s’active pour son attaque. Dès cet été, les dirigeants rhodaniens veulent recruter un avant-centre d’expérience. Une priorité que l’entraîneur Paulo Fonseca a transmise à sa direction.

Selon les révélations du média La Stampa, le club cible un ancien phénomène du championnat de France : Jonathan David. L’international canadien, qui évolue sous les couleurs de la Juventus Turin, figure tout en haut de la liste lyonnaise.

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L’OL veut relancer l’ancien Lillois. Pour y parvenir, Lyon étudie l’option d’un prêt, une formule idéale pour préserver les finances du club. Cependant, l’opération s’annonce difficile. Les dirigeants rhodaniens espèrent que la Juventus acceptera de prendre en charge une partie du salaire du joueur. Lié au club italien jusqu’en juin 2030, l’attaquant de 26 ans conserve une valeur marchande très élevée, portée par son précieux vécu sur la scène européenne.

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Cette saison, Jonathan David a déçu. Ses performances contrastent avec ses standards habituels, le Canadien n’ayant inscrit que 8 buts et délivré 5 passes décisives en 46 matchs. Ce rendement, insuffisant pour un joueur de son standing, pourrait paradoxalement faire les affaires de l’OL en facilitant son départ temporaire. Convaincu du talent du Canadien, Paulo Fonseca pousse pour boucler le dossier.