‎Mercato Stade Rennais : Feu vert pour un départ de Lepaul ?

Esteban Lepaul et le Stade Rennais avancent sur une ligne de crête où la performance sportive se heurte aux réalités du mercato. Alors que l’attaquant brille cette saison en Ligue 1, son avenir n’est plus totalement verrouillé à Rennes, surtout en cas d’offre jugée irrésistible.

‎‎Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul n’est plus intouchable

‎Esteban Lepaul s’est imposé comme l’une des satisfactions offensives du Stade Rennais cette saison. Dans un collectif parfois irrégulier, son efficacité a offert des points précieux et un peu de stabilité à l’attaque bretonne. Pourtant, en interne, son statut n’est plus aussi intangible qu’il y a quelques mois.

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‎Le club, conscient de sa valeur sur le marché, refuse de fermer la porte à une sortie si une proposition importante arrive. Une forme de prudence assumée, typique d’un SRFC habitué à jongler entre ambition sportive et équilibre économique.

‎Une ouverture conditionnée aux offres XXL

‎Selon le journaliste Ekrem Konur, plusieurs clubs suivent de près la situation : « Esteban Lepaul est désormais vu comme un joueur capable d’évoluer dans un club de Ligue des champions. Rennes ne souhaite pas le vendre, mais une offre conséquente pourrait faire réfléchir les dirigeants ». ‎

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Derrière cette phrase, tout est dit. Rennes ne pousse pas son attaquant vers la sortie, mais fixe clairement un seuil financier très élevé. Une stratégie classique : ne pas affaiblir l’équipe sans compensation majeure. ‎

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Sportivement, perdre Lepaul serait un risque. Mais économiquement, une vente pourrait financer un nouveau cycle offensif. En clair, Rennes joue une partie d’équilibriste où chaque décision aura un impact immédiat sur la saison prochaine.