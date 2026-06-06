OM Mercato : La liste secrète des cibles de Lorenzi dévoilée

‎‎L’OM a déjà lancé sa réflexion pour renforcer son secteur défensif avant même les premières manœuvres officielles du mercato estival. En coulisses, Grégory Lorenzi multiplie les pistes et affine une stratégie qui pourrait redessiner l’arrière-garde marseillaise dans les prochaines semaines.

‎Mercato OM : Lorenzi avance ses pions avec discrétion

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‎À peine installé dans ses nouvelles fonctions, Grégory Lorenzi semble avoir identifié l’un des chantiers prioritaires de l’été : la défense. Les dirigeants olympiens travaillent activement sur plusieurs profils capables d’apporter davantage de solidité à une arrière-garde qui a parfois manqué de régularité ces derniers mois.

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‎Parmi les joueurs observés figure Montassar Talbi. Le défenseur du FC Lorient possède l’expérience de la Ligue 1 et présente le profil recherché par de nombreux clubs européens. Son sens du placement et sa constance en font une option crédible pour renforcer l’axe central marseillais, même si la concurrence s’annonce importante sur ce dossier.

‎Des latéraux également dans le viseur

‎L’état-major olympien ne limite pas sa réflexion à la charnière centrale. Les couloirs défensifs figurent également parmi les secteurs surveillés avec attention. Dans le football moderne, les latéraux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre collectif, et Marseille souhaite manifestement élever son niveau dans ce domaine. ‎Le nom de Caio Henrique revient avec insistance.

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Sous contrat avec l’AS Monaco, le Brésilien dispose d’une solide expérience du très haut niveau. Daouda Guindo est lui aussi observé, tandis qu’un autre joueur évoluant à l’étranger figurerait sur une liste restée confidentielle. Cette diversité de profils montre que Lorenzi souhaite conserver plusieurs options avant de prendre une décision définitive.

‎La DNCG au cœur de toutes les décisions

‎Avant d’accélérer concrètement sur ces dossiers, l’OM devra toutefois franchir une étape essentielle. Le passage devant la DNCG programmé le 18 juin influencera directement la capacité d’investissement du club durant l’été.‎ Cette prudence révèle une approche méthodique du recrutement. Plutôt que de se précipiter, Marseille prépare différents scénarios afin d’être prêt à agir rapidement une fois son cadre financier validé.

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La défense représente la priorité absolue de l’Olympique de Marseille. Entre profils expérimentés, pistes étrangères et joueurs confirmés de Ligue 1, Grégory Lorenzi construit déjà les fondations d’un projet destiné à offrir davantage de stabilité à l’équipe marseillaise.