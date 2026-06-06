Mercato OL : Un défenseur de Botafogo plaît à Lyon

Un défenseur de Botafogo au Brésil intéresserait l’OL, alors que les deux clubs sont opposés, en raison d’un conflit d’intérêts.

Mercato : L’OL et Botafogo en conflit ouvert !

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L’OL et Botafogo ont fait des transactions ensemble, quand John Textor était le président du club rhodanien et aussi propriétaire de Botafogo. Jeffinho, Adryelson, Lucas Perri ou encore Thiago Almada ont joué pour Lyon, en provenance du club carioca.

Mais depuis le départ de l’homme d’affaires américain de la tête d’Eagle Football Group, Botafogo et l’Olympique Lyonnais sont désormais en conflit. Le club brésilien réclame des arriérés d’indemnités de transferts à son homologue français. Et réciproquement. Les parties n’hésitent pas à saisir la justice pour trancher leurs différends.

Mercato : Lyon veut recruter Vitinho à Botafogo

Malgré tout, ESPN révèle un intérêt de l’OL pour Vitinho, un défenseur du club basé à Rio de Janeiro. Avec un budget réduit, le club rhodanien se positionne sur des joueurs à fort potentiel et à moindre coût. Estimé à 9 millions d’euros par Transfermarkt, l’arrière latéral droit entre évidemment dans les clous de Lyon. D’ailleurs, le média américain évoque un possible transfert autour de 7 à 8 millions d’euros.

Une forte concurrence pour l’Olympique Lyonnais

Arrivé à Botafogo en août 2024 de Burnley FC, contre une indemnité de 8 millions d’euros, Vitinho s’est imposé dans le club de John Textor. En 15 matchs de championnat disputés cette saison, il a été titulaire à 13 reprises. Grâce à ses performances remarquables, il a également séduit le Zénith Saint-Pétersbourg et le CSKA Moscou en Russie.

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Au Brésil, le joueur sollicité par l’Olympique Lyonnais est visé par Palmeiras et Cruzeiro Esporte. Une forte concurrence pour les Gones, dont les dépenses sont surveillées de près par la DNCG, mais aussi l’UEFA.