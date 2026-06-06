Mercato PSG : Un gros deal à 50M€ dans les tuyaux cet été !

Après avoir remporté une seconde Ligue des Champions de suite, le PSG se prépare à vivre un mercato d’été assez mouvementé. Luis Campos pourrait ainsi conclure un gros deal dans le secteur offensif.

Mercato PSG : Un chouchou de Luis Enrique prêt à claquer la porte

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Trois ans après son arrivée, un chouchou de Luis Enrique pourrait faire ses valises et quitter les rangs du PSG durant le mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee n’est pas certain de vouloir poursuivre l’aventure dans la capitale française. Désireux d’obtenir un rôle plus important sur le terrain, le milieu offensif de 25 ans serait enclin à un départ cet été, à en croire le Mundo Deportivo.

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« Le joueur est de plus en plus convaincu de la nécessité de quitter le champion d’Europe pour trouver un club, où il sera titulaire indiscutable. Face à Arsenal, le joueur asiatique n’a pas foulé la pelouse une seule minute. Cela renforce les chances de l’Atlético », explique le média espagnol, qui voit les Colchoneros revenir en force dans ce dossier. De son côté, le Paris SG ne compte pas brader son numéro 19.

L’Atlético Madrid prêt à payer pour Kang-In Lee ?

Disposant encore de deux années de contrat avec le PSG, Kang-In Lee est évalué à 28 millions d’euros sur Transfermarkt. Mais dans l’esprit des dirigeants parisiens, l’international sud-coréen vaut 22 millions d’euros de plus.

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« L’indemnité de transfert est un point clé des négociations. Selon la presse française et sud-coréenne, le PSG exigerait environ 50 millions d’euros, une somme que l’Atlético tentera de réduire au maximum, compte tenu de ses nombreux autres engagements. Recruter un joueur du champion d’Europe en titre n’est pas chose aisée, comme le club l’a déjà constaté par le passé.

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Il convient de rappeler que la direction du club majorquin avait déjà tenté de s’attacher les services du joueur sud-coréen lors du dernier mercato hivernal. Luis Enrique a donc définitivement fermé la porte à son départ, mais ces derniers mois n’ont fait que confirmer l’impression que le joueur asiatique devra chercher hors de Paris le rôle incontesté qu’il convoite », souligne le Mundo Deportivo.

Le retour de cette piste à l’Atlético Madrid doit beaucoup à Mateu Alemany, qui entretient une relation de longue date et de grande confiance avec Kang-In Lee pour l’avoir lancé chez les professionnels à Valence en 2018.

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