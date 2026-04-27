Mercato OL : Une promesse sud-américaine en approche à Lyon

L’OL aurait des vues sur un jeune défenseur évoluant dans le championnat équatorien et ciblé également par le Bayern Munich.

Mercato : L’OL se renseigne sur Virgilio Olaya

Bien parti pour décrocher une place en Ligue des Champions, l’OL cherche de nouveaux joueurs pour se renforcer pendant le mercato d’été. Matthieu Louis-Jean et son équipe de recruteurs sont en prospection partout dans les grands championnats, mais aussi en dehors.

Le Directeur technique des Gones aurait repéré Virgilio Olayav en Equateur. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, l’Olympique Lyonnais est venu aux nouvelles sur la situation contractuelle du défenseur central du SD Aucas.

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La cible du club rhodanien est un jeune joueur de 18 ans, formé au club basé à Quito, dans la capitale. Bien que doté d’un immense talent et d’un fort potentiel, il n’est pas un joueur majeur de son club. Il ne compte que 3 brèves apparitions dans le championnat équatorien ce début de saison.

Lyon face à la concurrence du Bayern et de l’AC Milan

Selon Transfermarkt, Virgilio Olaya est évalué à 1,2 million d’euros. Mais le gros souci pour l’OL sur ce dossier, reste la forte concurrence. En effet, le Bayern Munich est sur le coup depuis décembre 2025. D’après les indiscrétions de la source, le club bavarois détient un pré-accord avec le défenseur équatorien depuis le mercato d’hiver.

Cependant, il n’y a pas encore d’accord définitif ni avec la cible ni avec son club. En plus du club allemand, l’intérêt de l’AC Milan est évoqué par le site internet spécialisé en données statistiques.

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Ancien international U17 Équatorien (8 sélections), Virgilio Olaya est une belle promesse du football sud-américain. Pour l’Olympique Lyonnais, il représente une cible à moindre coût et un joli coup pour se renforcer défensivement. Cependant, le club rhodanien n’a pas les moyens de rivaliser avec le Bayern et Milan.