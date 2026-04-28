Mercato Stade Rennais : Une porte de sortie inattendue pour Djaoui Cissé

Des clubs de Premier League et de Bundesliga se positionnent pour recruter Djaoui Cissé lors du prochain mercato estival. Le Stade Rennais attend une offre alléchante avant de céder son jeune crack.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé vers l’Allemagne cet été ?

Djaoui Cissé attire les recruteurs. Le milieu de terrain du Stade Rennais, dont le talent éclate cette saison en Ligue 1, se retrouve au cœur d’une lutte acharnée entre l’Allemagne et l’Angleterre. Si Leeds United lorgne déjà sur lui, c’est désormais un poids lourd de la Bundesliga qui entre dans la danse : le Bayer Leverkusen.

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À 22 ans, le Français gagne en maturité. Transferfeed révèle que les dirigeants de Leverkusen apprécient ses solides performances, signe d’une marge de progression encore immense. Le joueur enchaîne les prestations de haut vol sous le maillot des Rouge et Noir, totalisant déjà 22 apparitions cette saison. Mais s’offrir le jeune crack sera un peu difficile.

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La position du club breton est connue : Cissé n’est pas à vendre. Sous contrat jusqu’en 2030, le jeune prodige constitue le socle du projet rennais. Mais la réalité du marché pourrait forcer la main des dirigeants français. Face à l’insistance des cadors européens, le Stade Rennais ne cédera son joyau qu’en échange d’une offre stratosphérique. L’été s’annonce donc brûlant pour l’avenir de la pépite. Djaoui Cissé, lui, est chaud pour quitter le navire et rejoindre un nouveau club.