Coup de théâtre à l’OM : Beye obtient une seconde chance ?

Les négociations pour résilier le contrat de Habib Beye à l’OM ont récemment circulé dans la presse. Mais la réalité est bien différente.

Mercato : Habib Beye toujours à son poste à l’OM

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Plusieurs sources annonçaient récemment l’arrivée de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. Le technicien français de 59 ans aurait déjà conclu un accord de principe avec les dirigeants phocéens. Ceux-ci s’activeraient désormais en coulisse pour limoger Habib Beye.

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Sauf que l’entraîneur franco-sénégalais est toujours à son poste à l’OM. Il est même très loin de préparer son départ. Le journaliste Marc Mechenoua assure Habib Beye organise actuellement la reprise de l’entraînement des Phocéens avec son staff technique.

Aucune négociation pour rompre son bail

Cette posture surprend de nombreux fans. Car le fossé semblait se creuser entre l’ancien Rennais et les décideurs de l’OM. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi préférant nommer un nouvel entraîneur. Le confère assure cependant qu’aucune négociation formelle n’a encore débuté entre Habib Beye et sa direction concernant une rupture de bail.

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Ce statu quo provoque diverses interrogations. La direction de l’OM se heurte-elle au refus d’Habib Beye ? Ou est-elle prête à lui accorder sa chance pour le prochain exercice ? Pour le moment, le Sénégalais continue de remplir ses missions contractuelles. Il est lié à Marseille jusqu’en juin 2027.