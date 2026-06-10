ASSE : Un message fort de Tanenbaum retentit à Saint-Etienne

Premier supporter de l’ASSE dans la ville de Saint-Etienne, Régis Juanico a lâché une grosse confidence du patron de KSV, sur le retour en Ligue 1.

L’ASSE reste en L2, Juanico profondément déçu

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L’ASSE n’a pas réussi à remonter en Ligue 1, à l’issue de la saison régulière. Elle a échoué ensuite, lors des barrages. Les Verts joueront donc en Ligue 2 pour la deuxième saison de suite. À la grande déception des supporters, dont Régis Juanico.

“C’est une immense déception pour le territoire. On n’a pas été capables d’être premier ou deuxième de Ligue 2. Notre équipe, les joueurs, le staff et la direction n’ont pas réussi à atteindre l’objectif fixé en début de saison”, avait-il déclaré dans Le Progrès, après la lourde défaite à Nice (4-1).

Le maire de Saint-Etienne met la pression sur Gazidis et KSV

Quelques jours plus tard, le maire de Saint-Etienne avait transmis un message fort à Ivan Gazidis, président du club ligérien. Il lui avait fait part des attentes des Stéphanois, lors d’une rencontre :

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“Il y aura une pression beaucoup plus forte cette saison. Il y a eu beaucoup d’indulgence, et les supporters sont légitimement déçus. Ils ne manifestent pas vraiment leur mécontentement… Notre message pour la direction est clair, nous attendons maintenant des résultats ».

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Et la réponse du groupe canadien n’a pas tardé. Régis Juanico a été rassuré par le propriétaire de l’ASSE, sur le projet de KSV et l’objectif visé, via son bras droit.

“Ivan Gazidis m’a transmis un message de l’actionnaire, Larry Tanenbaum, en m’affirmant que cette année ou l’année prochaine, ce serait la bonne et qu’ils mettraient tous les moyens, pas seulement financiers, à disposition du club pour parvenir à l’objectif de remontée”, a-t-il confié.

Des renforts attendus par Ian Cathro

Pour tenter à nouveau le retour dans l’élite, le patron des Verts a décidé de faire confiance à un nouvel entraîneur, Ian Cathro (39 ans). Il a été nommé, lundi, à la place de Philippe Montanier. En attendant l’ouverture officielle du mercato d’été, le 15 juin, la Direction sportive a déjà ciblé les probables renforts de l’équipe du technicien écossais.

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