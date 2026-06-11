Coup de théâtre au PSG : Un attaquant veut s’en aller !

Quelques jours avant l’ouverture du mercato, une grosse information secoue le PSG. Le jeune prodige offensif Senny Mayulu ambitionne de s’en aller.

Mercato : Senny Mayulu voudrait quitter le PSG !

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Le temps est peut-être venu pour lui d’aller voir ailleurs. Senny Mayulu a profité de nombreuses blessures en attaque pour grappiller plus de temps de jeu. Il compte 45 matchs pour 6 buts et 5 passes décisives. À chaque fois que Luis Enrique l’a sollicité, il a toujours répondu aux attentes.

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Senny Mayulu sait cependant qu’il lui sera très difficile de se faire une place de titulaire indiscutable au PSG. Malgré la confiance de son entraineur, le doute persiste. Surtout que le milieu offensif de 20 refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2027.

Aucun compromis pour renouveler son contrat à Paris

L’international Espoirs français n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger au Paris SG. Le journaliste Achille Ash explique que les discussions achoppent principalement sur deux aspects : les conditions salariales et le temps de jeu du jeune joueur.

Le feuilleton Mayulu se poursuit ! 📣



En fin de contrat en juin 2027, l’international espoirs Senny Mayulu 🇫🇷 n’a toujours pas prolongé avec le #PSG. Très apprécié par Luis Enrique 🇪🇸, le joueur a eu plusieurs propositions de prolongation de contrat dont la dernière il y a… pic.twitter.com/ePD1Xc8sx6 — Achille Ash (@AchilleA1) June 10, 2026

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Luis Enrique souhaiterait conserver ce profil rare au sein de son effectif. Senny Mayulu est capable d’évoluer dans l’entrejeu, sur les ailes, en faux numéro neuf ou même en défense. Si aucun compromis n’est trouvé rapidement, la direction du PSG devrait envisager une vente dès cet été. Cela permettrait d’éviter que le joueur parte gratuitement la saison prochaine.