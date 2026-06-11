Mercato : Greenwood-OM, la vraie raison d’une rupture consommée

L’OM et Mason Greenwood semblent désormais avancer vers une séparation devenue difficile à éviter à l’approche de ce mercato estival. Alors que l’AS Rome multiplie les signaux d’intérêt pour l’attaquant anglais, plusieurs éléments expliquent pourquoi l’histoire entre le joueur de 24 ans et Marseille paraît toucher à sa fin.

‎Mercato OM : Greenwood, un talent majeur qui regarde désormais ailleurs

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‎Arrivé avec l’étiquette d’un joueur capable de faire basculer un match à lui seul, Mason Greenwood a souvent porté l’attaque marseillaise durant les moments les plus délicats. Ses statistiques (16 buts et 7 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1 cette saison) et son influence dans le jeu lui ont permis de conserver une forte valeur sur le marché malgré une saison marquée par certaines irrégularités.

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‎Selon les informations relayées ces derniers jours, l’international anglais serait déjà en phase avec le projet proposé par l’AS Rome. Le club italien, séduit par son profil, préparerait une offre comprise entre 40 et 45 millions d’euros. Un montant conséquent qui place naturellement l’Olympique de Marseille face à une réflexion stratégique.

‎Une stabilité introuvable à Marseille

‎Pour Jérôme Rothen, le contexte marseillais pèse lourd dans ce dossier. Sur RMC, le consultant a estimé qu’il était devenu compliqué de convaincre Greenwood de poursuivre l’aventure. « Aujourd’hui, vu l’intérêt du joueur, c’est difficile de lui faire croire à un projet stable à Marseille, sachant que depuis qu’il est arrivé, c’est changement d’entraîneur, de joueurs, de dirigeants, tout change en fait. Et en plus le mec s’en prend plein la tronche », a-t-il déclaré.

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‎Cette analyse reflète une réalité observée depuis plusieurs saisons. Entre les modifications répétées de l’encadrement sportif et les ajustements permanents de l’effectif, l’Olympique de Marseille peine à offrir une continuité susceptible de rassurer ses joueurs les plus convoités.

‎Un départ devenu économiquement logique

‎Au-delà de l’aspect sportif, les considérations financières occupent une place importante. Jérôme Rothen rappelle que Marseille a besoin de générer des revenus (pour se mettre en règle vis-à-vis de la DNCG) et considère qu’une vente de Greenwood pourrait représenter une opportunité difficile à refuser. ‎L’ancien international français se montre catégorique : « Je pense que lui a décidé d’aller voir ailleurs », a-t-il indiqué.

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Il ajoute également : « S’il s’est mis d’accord avec l’AS Rome ou un autre club, tu ne peux pas lutter. L’OM n’est pas en position de force aujourd’hui ». Pour Marseille, l’enjeu dépasse désormais le simple cas Greenwood. Les dirigeants pourraient utiliser cette éventuelle vente pour reconstruire un collectif plus équilibré, moins dépendant des exploits individuels.