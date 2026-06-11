Mercato PSG : Maghnes Akliouche annonce son départ de Monaco

Dragué par le PSG depuis la saison dernière, Maghnes Akliouche va quitter l’AS Monaco cet été. Il l’a confirmé ce mercredi dans Nice-Matin.

PSG Mercato : Akliouche confirme son futur transfert de Monaco

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C’est fini pour Maghnes Akliouche à l’AS Monaco. Il dispose d’un bon de sortie pour quitter son club formateur pendant ce mercato d’été. Il devrait rejoindre le PSG qui le courtise depuis un bon moment. Dans des propos confiés au quotidien niçois, le jeune ailier monégasque annonce son prochain départ de la Principauté.

Il confirme qu’il fera l’objet d’un transfert, mais il a gardé secret sa future destination. « Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui, mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Le Paris Saint-Germain et Liverpool à la lutte

Le néo-International Français (9 sélections) espère briller avec l’Equipe de France au Mondial, afin de s’ouvrir d’autres opportunités. Notons qu’outre le Paris Saint-Germain, Liverpool en Premier League souhaite le recruter.

« Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus, en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », a-t-il indiqué.

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Pour rappel, Maghnes Akliouche est valorisé à 50 millions d’euros par Transfermarkt et il a encore deux ans de contrat à Monaco. Le club du Rocher espère le vendre à plus que cette valeur estimative.