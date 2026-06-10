Mercato Real Madrid : José Mourinho titille déjà le PSG !

À peine introniser sur le banc du Real Madrid, José Mourinho s’active déjà sur le marché des transferts et le PSG pourrait bien en faire les frais. Explications.

Mercato : Real : Mourinho pousse pour une cible du PSG

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À la recherche d’un renfort au milieu de terrain pour le prochain mercato estival, le Real Madrid s’intéresse à Mateus Fernandes. Selon AS, José Mourinho apprécie particulièrement le joueur de West Ham et en aurait fait l’une de ses priorités pour renforcer l’entrejeu après les arrivées annoncées d’Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. La situation délicate du club londonien pourrait favoriser un départ de l’international portugais.

Relégué et secoué par une crise institutionnelle, West Ham risque de voir plusieurs cadres quitter le navire cet été. « Mateus Fernandes est devenu l’une des cibles prioritaires de José Mourinho pour le milieu de terrain du Real Madrid. Mourinho aurait une confiance totale dans le potentiel de Fernandes, et Jorge Mendes travaille déjà sur le transfert.

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L’opération devrait coûter environ 90 millions d’euros », explique le journal espagnol. D’après le quotidien espagnol, Jorge Mendes travaille déjà sur ce dossier jugé complexe, tandis que Manchester United et Chelsea suivent également la situation du milieu portugais. Une nouvelle qui pourrait ne pas arranger les affaires du Paris SG.

Mateus Fernandes, le prix est fixé

Mateus Fernandes affole déjà le mercato. Révélation de West Ham, récemment relégué de Premier League, le milieu portugais serait dans le viseur de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et Manchester United. Mais le dossier s’annonce très coûteux.

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D’après Fabrizio Romano, les Hammers auraient fixé le prix de Mateus Fernandes à 90 millions d’euros. Un montant XXL qui pourrait rapidement calmer certains prétendants. Côté parisien, l’intérêt existe, mais il reste mesuré. Avec un entrejeu déjà très fourni et un effectif champion d’Europe, le PSG ne serait pas en première ligne pour Mateus Fernandes.

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Paris observerait plutôt la situation en retrait, prêt à saisir une opportunité si le marché venait à bouger. Reste à savoir si le Real Madrid passera vraiment à l’action.