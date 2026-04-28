Mercato PSG : Un indésirable trouve preneur en Italie  

Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. L’attaquant portugais est sur la short-list de deux cadors italiens.

Mercato PSG : L’Italie s’active pour Gonçalo Ramos

L’aventure de Gonçalo Ramos au PSG touche-t-elle à sa fin ? Poussé vers la sortie, l’attaquant portugais pourrait poser ses valises en Italie. La Serie A lui tend les bras. Le Milan AC cherche une nouvelle gâchette offensive et cible prioritairement le Parisien.

Selon Sport Mediaset, les discussions s’intensifient. Jorge Mendes, l’agent du joueur, échange avec les dirigeants lombards depuis plusieurs jours. Pour Ramos, 24 ans, ce projet représente l’opportunité idéale de relancer une carrière qui stagne dans la capitale française.

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Le club milanais, de son côté, voit en lui le buteur efficace capable de transformer son attaque. Le Paris SG se montre ferme. Gonçalo Ramos ne partira pas à n’importe quel prix. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international lusitanien est estimé à 60 millions d’euros par sa direction.

Les décideurs parisiens refusent toute idée de prêt. Ils exigent un transfert sec. Cette position complique les négociations, mais Paris souhaite récupérer sa mise de départ pour financer son propre recrutement estival. Milan n’est pas seul sur le coup. La Juventus Turin observe aussi la situation de très près.

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Les Bianconeri apprécient le profil de l’attaquant, auteur de dix buts en vingt-quatre sélections avec le Portugal. Cette concurrence entre les deux cadors italiens pourrait rapidement faire grimper le prix du joueur. Gonçalo Ramos, dont le talent reste indéniable malgré ses difficultés à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique, attend désormais des offres concrètes. Le dénouement de ce dossier semble imminent.