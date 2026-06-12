Mercato OL : Un accord trouvé avec un international Belge

L’OL négocie le transfert d’un jeune ailier évoluant en Bundesliga. Le club rhodanien serait proche d’un accord avec son club.

Mercato : Julien Duranville déjà d’accord avec l’OL

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L’OL na pas encore lancé son mercato d’été. La priorité est au départ. Lyon doit d’abord vendre avant de recruter. Néanmoins, Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et son équipe de recruteurs ont coché des noms. La direction lyonnaise pousse même déjà ses pions, en attendant l’ouverture officielle du marché des transferts fixée au 15 juin.

Selon les informations de Sky Germany, la présidente Michele Kang a déjà trouvé un accord avec Julien Duranville, pour son éventuel transfert. Il reste maintenant à trouver un terrain d’entente avec le Borussia Dortmund.

Un transfert négocié autour de 8,5 M€

D’après les indiscrétions du média, l’Olympique Lyonnais et le club de Bundesliga seraient aussi proche de trouver un accord autour de 8,5 millions d’euros, alors que l’international Belge de 20 ans (2 sélections) est valorisé à 6 millions d’euros. Mais ce montant ne sera pas suffisant pour s’offrir les services de l’ailier belge.

La source indique que Dortmund souhaite introduire un pourcentage (20%) sur une future revente, ainsi qu’une clause de rachat, pour le joueur disposant encore de deux ans de contrat en Allemagne. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

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Pour rappel, Julien Duranville n’entre pas dans le plans de l’entraineur du Borussia. Pour preuve, il a passé la deuxième moitié de la saison dernière au FC Bâle. Il a pris part à 17 matchs et a inscrit 2 buts, toutes compétitions, avec le club suisse.