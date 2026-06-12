Mercato OM : 20M€ ! Le coup parfait pour remplacer Greenwood ?

‎Mason Greenwood est plus proche d’un départ de l’OM comme jamais. Alors que l’avenir de l’attaquant anglais continue d’alimenter les spéculations à l’approche du mercato, un profil offensif bien connu à Marseille est évoqué.

‎Mercato OM : Dorgelès Nene pour remplacer Greenwood ?

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Après une deuxième saison teintée de polémique, Mason Greenwood devrait quitter l’OM cet été. Pour le remplacer, Dorgelès Nene est proposé à la direction marseillaise. Le nom du Malien n’est pas inconnu du côté de Marseille. Déjà observé lors d’une précédente fenêtre de transferts, l’ailier avait finalement vu l’OM se tourner vers une autre option offensive.

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Quelques mois plus tard, son ascension continue de susciter l’intérêt. ‎À 23 ans, le joueur de Fenerbahçe a franchi un cap important. Ses statistiques parlent pour lui avec 10 buts et 7 passes décisives en 25 rencontres de championnat. Des chiffres qui traduisent une efficacité régulière et une influence croissante dans le secteur offensif de son équipe.

‎Un profil qui coche plusieurs cases

‎Rapide, percutant et capable d’évoluer sur plusieurs postes, Dorgelès Nene possède les qualités recherchées par de nombreux clubs européens. Dans un effectif marseillais qui pourrait être amené à se réorganiser, ce type de joueur représente une option particulièrement attractive.

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‎Les supporters ne s’y trompent pas. Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix se sont déjà exprimées en faveur de sa venue. « Dorgelès, j’espère vraiment que Marseille tentera sa chance si Mason part », a notamment écrit le compte X LePetitOM, un message relayé dans les discussions autour du mercato olympien.

‎Une opération qui reste complexe

‎L’enthousiasme ne doit toutefois pas masquer la réalité du dossier. Sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en 2030, Dorgelès Nene dispose d’une position solide sur le marché. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur est actuellement estimée à 20 millions d’euros.

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‎Pour l’instant, aucune négociation n’a été évoquée. Mais dans les bureaux marseillais, l’anticipation reste une règle essentielle. En préparant plusieurs scénarios autour de Mason Greenwood, l’OM cherche surtout à conserver sa compétitivité offensive sans subir les événements.