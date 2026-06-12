Vente FC Nantes : La réaction glaciale de Waldemar Kita

‎Le FC Nantes et Waldemar Kita traversent une période particulièrement agitée après la relégation du club en Ligue 2. Alors que les rumeurs d’une vente prennent de l’ampleur, la réaction du propriétaire nantais surprend autant qu’elle agace une partie des supporters, déjà éprouvés par une saison cauchemardesque.

‎Vente du FC Nantes : Une relégation qui a tout changé

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‎La descente du FC Nantes en Ligue 2 a laissé des traces profondes. Habitué à lutter pour son maintien ces dernières saisons, le club de la Beaujoire a finalement payé des années d’instabilité sportive malgré plusieurs changements sur le banc. ‎Le climat s’est encore dégradé lors du dernier match de la saison face à Toulouse.

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L’envahissement de terrain observé à la Beaujoire a illustré la rupture grandissante entre une partie des supporters et la direction. Ce geste spectaculaire a symbolisé un ras-le-bol qui couvait depuis longtemps dans les tribunes nantaises.

‎Des discussions qui alimentent les spéculations

‎Selon les informations dévoilées par Canal+, Waldemar Kita échangerait avec un potentiel repreneur. Le journaliste Olivier Tallaron a même indiqué que les discussions seraient « assez avancées », une affirmation qui a immédiatement relancé les débats autour d’une possible vente du FC Nantes.

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‎Pour autant, les signaux envoyés par le club racontent une histoire différente. En interne, les dirigeants préparent déjà la saison prochaine avec notamment le retour de Michel Der Zakarian. Une telle organisation laisse penser que la famille Kita conserve les commandes et continue de bâtir son projet sportif malgré le revers subi.

‎La position de Kita laisse les supporters perplexes

‎L’élément le plus marquant reste toutefois l’attitude du propriétaire franco-polonais. D’après Mohamed Toubache-Ter, Waldemar Kita accueillerait ces rumeurs avec beaucoup de détachement. « Waldemar Kita s’amuse… ça doit le faire sourire !! », a-t-il affirmé. ‎Cette réaction contraste fortement avec l’état d’esprit des supporters nantais.

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Après près de vingt ans sous la présidence Kita, nombreux sont ceux qui espéraient un changement de gouvernance à la suite de la relégation. Pourtant, les faits observés aujourd’hui montrent surtout un dirigeant qui ne semble pas pressé de tourner la page. Entre rumeurs persistantes et préparation active de la prochaine saison, le dossier reste ouvert, mais aucune évolution concrète n’est encore venue confirmer un changement imminent de propriétaire.