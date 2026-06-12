Mercato Stade Rennais : 10M€ ! Le jackpot s’offre au SRFC

‎Le Stade Rennais pourrait bientôt voir tomber une belle rentrée d’argent grâce à l’un de ses jeunes talents. Courtisé en Allemagne, Djaoui Cissé attire l’attention de Stuttgart, un prétendant sérieux capable d’offrir au club breton un chèque supérieur à 10 millions d’euros dans les prochaines semaines.

‎Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé séduit au-delà des frontières

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‎Révélation rennaise il y a encore quelques mois, Djaoui Cissé continue de susciter l’intérêt malgré une saison perturbée par plusieurs soucis physiques. Son temps de jeu réduit et ses statistiques modestes n’ont pas refroidi les recruteurs de VfB Stuttgart, qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

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‎Le club allemand ne s’arrête pas aux chiffres bruts. Les observateurs ont conservé en mémoire les performances remarquées du milieu rennais lors de l’exercice précédent. À seulement 22 ans, Cissé demeure un joueur à fort potentiel dont la marge de progression continue d’attiser les convoitises.

‎Un profil qui correspond aux exigences allemandes

‎Les données d’analyse avancée renforcent l’intérêt porté au joueur. Sa capacité à éliminer ses adversaires, à progresser balle au pied et à multiplier les courses vers l’avant ressort nettement parmi les milieux de terrain de Ligue 1. Son impact dans les duels, aussi bien offensifs que défensifs, constitue également un argument majeur.

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‎Cette combinaison de qualités explique pourquoi Stuttgart considère le Rennais comme un élément capable de s’adapter à la Bundesliga. Dans un championnat réputé pour son rythme soutenu et ses transitions rapides, son profil athlétique apparaît particulièrement attractif aux yeux des recruteurs allemands.

‎Rennes tient une opération financière intéressante

‎Sous contrat jusqu’en 2030 avec le Stade Rennais FC, Djaoui Cissé n’est pas dans une situation qui oblige les dirigeants bretons à vendre rapidement. Cette stabilité contractuelle place le SRFC dans une position favorable pour négocier. ‎La valorisation du joueur tourne autour de 11 millions d’euros et une offre à deux chiffres semble constituer le minimum attendu pour envisager un transfert.

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Pour Rennes, l’opération représenterait une plus-value significative tout en confirmant la qualité de son travail de formation. ‎Au-delà de l’aspect financier, ce dossier traduit la capacité du club breton à révéler des jeunes joueurs susceptibles de rejoindre des championnats majeurs. Dans un marché toujours plus attentif aux profils à fort potentiel, Djaoui Cissé apparaît aujourd’hui comme l’une des cartes les plus intéressantes du Stade Rennais.