Mercato PSG : La belle promesse faite à Lucas Chevalier

Lucas Chevalier traverse une période délicate au PSG, mais son avenir ne semble pas condamné pour autant. Alors que son temps de jeu s’est considérablement réduit cette saison, un soutien de poids vient rappeler que les plus grands parcours passent souvent par des moments de doute avant de retrouver la lumière.

‎Mercato PSG : Un passage compliqué dans la capitale pour Chevalier

La suite après cette publicité

‎Arrivé au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de gardien capable d’incarner l’avenir du club, Lucas Chevalier avait suscité de grandes attentes. Recruté pour 40 millions d’euros en provenance du LOSC, l’international français semblait destiné à s’installer durablement dans les buts parisiens.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Coup de théâtre pour Chevalier

À voir

Mercato Stade Rennais : 10M€ ! Le jackpot s’offre au SRFC

‎La réalité du très haut niveau s’est toutefois révélée plus exigeante. Au fil des mois, Matvey Safonov a gagné du terrain dans la hiérarchie, reléguant progressivement Chevalier à un rôle secondaire. Une situation qui a également eu des répercussions sur son statut en équipe de France et qui alimente aujourd’hui les spéculations autour d’un départ lors du mercato.

‎Jean Butez voit plus loin que les difficultés du moment

‎Malgré ce contexte délicat, Jean Butez refuse de céder au pessimisme. Interrogé par Foot Mercato, le gardien de Côme a rappelé le parcours déjà remarquable de son compatriote : « Il avait fait plusieurs saisons incroyables pour son jeune âge avec son prêt à Valenciennes et puis ses saisons au LOSC. À son âge, d’avoir déjà engrangé autant de matchs de championnat de Ligue 1, de Coupe d’Europe, c’est déjà une belle réussite. »

Lire aussi : Mercato PSG : Une incroyable porte s’ouvre pour Chevalier !

‎Pour Butez, cette période représente même une étape importante dans la construction d’un gardien de haut niveau. Il estime que cette expérience permettra à Lucas Chevalier de développer de nouvelles ressources mentales et d’aborder la suite de sa carrière avec davantage de maturité.

‎Une épreuve qui peut devenir une force

‎L’ancien portier belge a poursuivi son analyse avec un discours particulièrement encourageant : « Il va apprendre et c’est peut-être une très bonne chose qu’il lui arrive parce qu’il est jeune. Il a beaucoup de temps devant lui et ça lui permettra d’être encore plus en alerte sur certains points ». ‎Fort de sa propre expérience, Butez a également ajouté :

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Incroyable ! Dembélé vers un retour fracassant en Liga ?

À voir

Vente FC Nantes : La réaction glaciale de Waldemar Kita

Mercato PSG : Revirement spectaculaire pour Ibrahim Mbaye ?

« Les petites épreuves te rendent plus fort et j’imagine que ce sera le cas pour lui ». Dans le monde des gardiens, où la confiance joue un rôle essentiel, cette vision est loin d’être anodine. Plusieurs grands noms du poste ont connu des périodes de recul avant de revenir plus forts. ‎À 24 ans seulement, Lucas Chevalier conserve un capital expérience rare pour son âge.