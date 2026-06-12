Mercato PSG : Incroyable ! Dembélé vers un retour fracassant en Liga ?

Joueur majeur du PSG, Ousmane Dembélé se retrouve au cœur d’une rumeur qui agite le mercato ces dernières heures. Alors que le Real Madrid chercherait une alternative de premier plan en attaque, le nom de l’international français apparaîtrait désormais comme une option pour le club espagnol.

‎Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à tenter le coup pour Dembélé ?

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C’est une information qui a de quoi étonné plus d’un dans un contexte où Ousmane Dembélé semble plus que jamais épanoui au Paris Saint-Germain. Il y a quelques jours, le Ballon d’Or 2025 annonçait qu’il serait encore Parisien la saison prochaine. Mais comme une bombe, TRT Spor annonce que le Real Madrid aurait inscrit Ousmane Dembélé parmi ses options offensives pour le prochain mercato estival.

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‎Cette réflexion madrilène trouverait son origine dans les difficultés rencontrées sur le dossier Julian Alvarez. Face à la fermeté de l’Atlético de Madrid, les dirigeants merengues auraient commencé à étudier d’autres profils capables d’apporter immédiatement un supplément de qualité à leur secteur offensif.

🚨 Real Madrid are considering a 𝗦𝗘𝗡𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗠𝗢𝗩𝗘 for Ousmane Dembele after seeing a deal for Julian Alvarez become increasingly difficult.



The Ballon d'Or winner has emerged as a surprise target for Los Blancos, while PSG are interested in Bayern Munich winger… pic.twitter.com/uyngBJNWXY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 11, 2026

‎Dembélé, un profil qui séduit l’Europe entière

‎À 29 ans, Ousmane Dembélé n’a jamais semblé aussi influent. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs parisiennes, le Français s’est imposé comme l’une des références offensives du football européen. ‎Sa capacité à éliminer, à créer des décalages et à évoluer sur plusieurs postes constitue un argument de poids pour n’importe quel prétendant.

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Son sacre au Ballon d’Or 2025 a également renforcé son statut parmi les joueurs les plus convoités du continent, un détail qui ne laisse évidemment pas insensible le Real Madrid. L’international français est d’ailleurs un acteur majeur du double sacre du PSG en Ligue des Champions.

‎Un scénario déjà anticipé par le Paris SG ?

‎Du côté du PSG, aucune volonté de séparation n’a été exprimée, une prolongation de contrat est d’ailleurs étudiée entre les deux parties. Néanmoins, les grands clubs anticipent toujours plusieurs scénarios. Selon TRT Spor, les dirigeants parisiens suivraient avec attention la situation de Michael Olise, considéré comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs de sa génération. ‎

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Toutefois, un éventuel remplacement s’annonce complexe. Le Bayern Munich considère son joueur comme un élément central de son projet sportif et ne semble pas disposé à ouvrir la porte à un départ. ‎Dans cette affaire, un élément demeure essentiel : le PSG conserve une position de force grâce au statut d’Ousmane Dembélé et à son importance dans l’effectif. Pour l’heure, aucune négociation officielle n’a été annoncée.