ASSE : Le coach de Rodez lance le choc contre Saint-Etienne

Adversaire de l’ASSE, samedi, l’entraîneur de Rodez AF s’attend à un match âpre. Il annonce la couleur sur le choc de deux équipes en course pour la montée en Ligue 1.

Rodez-ASSE : Un match à double enjeux

L’ASSE (3e) se déplace sur le terrain de Rodez AF (6e), lors de la 33e et avant dernière journée de Ligue 2. Les deux adversaires ont des enjeux différents lors de la confrontation. Les Stéphanois doivent gagner pour rester en course pour la montée directe en Ligue 1, tandis que les Ruthénois ont besoin de points pour intégrer le top 5 final et jouer les play-offs.

Cette rencontre est aussi une mini-confrontation directe dans le sprint final de la saison, car le club de l’Aveyron peut revenir à 2 points de son adversaire ligérien, en cas de victoire au stade Paul-Lignon.

Santini : « Jouer notre jeu et y croire jusqu’au bout »

Didier Santini et son équipe ont à cœur de jouer leur qualification à fond, en espérant profiter, derrière, des faux pas de leurs concurrents dans la course au Top 5. « On sait qu’ils auront énormément la possession, mais il faudra jouer notre jeu et y croire jusqu’au bout », a-t-il déclaré au média Centre Presse Aveyron.

Le RAF est sur une incroyable série de 18 matchs consécutifs sans défaite en championnat. Plus précisément, il a enregistré 9 victoires et 9 nuls. Vu l’enjeu du choc, le coach des Ruthénois s’attend à un match ouvert contre une « grande équipe » de l’AS Saint-Etienne. « Les deux équipes auront l’obligation de gagner. Ce sera un match assez fou. […]. Il faudra s’éclater et donner du plaisir aux supporters », annonce-t-il.

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Déterminés à poursuivre leur série d’invincibilité, Didier Santini et son équipe se préparent à relever le défi face à l’équipe de Philippe Montanier, bien que convaincu que c’est « le meilleur qui gagnera ». Notons que si Rodez perd le match contre l’ASSE, il peut dire adieu aux play-offs.