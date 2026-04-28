ASSE : Reims, arbitre du duel entre Saint-Etienne et Le Mans

Le Stade de Reims et Rodez seront les arbitres de la course entre l’ASSE et Le Mans FC, pour la montée directe en Ligue 1, lors de la 33e journée. Les Rémois seront soutenus par les Stéphanois contre les Manceaux.

Lutte serrée entre l’ASSE et Le Mans FC pour la 2e place

L’ASSE a été délogée de la 2e place de la Ligue 2, par Le Mans FC au terme de la 32e journée. Les deux équipes étaient à égalité de points avant le coup d’envoi de la journée. Accrochés par Grenoble Foot (1-1), les Manceaux ont profité de la lourde défaite des Stéphanois contre l’ES Troyes AC à Geoffroy-Guichard (0-3), pour se hisser à la deuxième place, qualificative pour la montée directe en Ligue 1.

L’équipe de Patrick Videira a désormais un point de plus que celle de Philippe Montanier, à deux journées de la fin du championnat. La course reste donc serrée entre les deux clubs, car il y a encore six points en jeu.

L’AS Saint-Etienne, une oreille tendue vers Le Mans

Ce samedi, tous les matchs de la 33e journée se joueront à la même heure (20h). Pendant que l’AS Saint-Etienne (3e) affrontera Rodez (6e) en Aveyron, Le Mans FC (2e) recevra le Stade de Reims (5e). Chacun de ces concurrents dans la course vers la Ligue 1 vise naturellement la victoire.

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Cependant, les Stéphanois soutiendraient les Rémois, tandis que les Manceaux croiseront les doigts pour une victoire des Ruthénois, dans le cadre du duel à distance entre les Verts et les Sang et Or.

Rodez-ASSE et Le Mans- Reims, deux matchs décisifs pour la montée

En réalité, ces deux confrontations sont décisives pour les quatre clubs. Car Reims et Rodez ont 52 points chacun et sont en course pour une place dans le top 5. Ils visent les places qualificatives pour les play-offs, pour ensuite rejoindre la Ligue 1 après les barrages. Comme l’ASSE et Le Mans, le SDR et le RAF sont aussi à la lutte à distance et rêvent d’un faux pas de leurs concurrents directs.

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Rodez – ASSE et Le Mans FC – Reims sont donc des matchs capitaux pour la montée en Ligue 1, avant la dernière journée décisive du championnat. Pour rappel, l’ESTAC a est déjà assuré du retour en Ligue 1. Il reste donc un dernier billet pour la montée directe et trois places pour les play-offs.

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Classement du Top 10 de Ligue 2 :

1er-ESTAC 64 points

2e-Le Mans 58 points

3e-ASSE 57 points

4e-Red Star 54 points

5e-Reims 52 points

6e-Rodez 52 points

7e- Montpellier 50 points

8e- Annecy 49 points

9e- Pau 45 points

10e- Dunkerque 43 points

Programme de la 33e journée de Ligue 2 :

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Troyes – Laval

Le Mans – Reims

Rodez – ASSE

Amiens – Red Star

Montpellier – Clermont

Boulogne – Annecy

Pau – Nancy

Dunkerque – Grenoble

Guingamp – Bastia