Bayern : Vincent Kompany promet déjà l’enfer au PSG à Munich

Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, s’est exprimé après la défaite de son équipe face au PSG (5-4), ce mardi soir, en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le technicien belge promet déjà l’enfer aux Rouge et Bleu pour le match retour la semaine prochaine.

Vincent Kompany : « On va tout donner jusqu’à en crever »

Suspendu pour cette rencontre, c’est depuis les tribunes du Parc des Princes que Vincent Kompany a assisté au festival offensif entre le Paris Saint-Germain et son équipe ce mardi soir, à l’occasion des demi-finales aller de Ligue des Champions.

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Malgré la défaite (4-5), l’entraîneur du Bayern Munich s’est dit fier de la copie rendue par ses garçons qui ont répondu présents face au Champion d’Europe en titre. Cette rencontre ayant tenu ses promesses avec les deux meilleures équipes européennes du moment. Au micro de Canal+, l’entraîneur du Rekordmeister a évoqué ce match fou et l’envie de finir le travail devant leur public de l’Allianz Arena le mercredi prochain.

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« Du plaisir malgré la défaite ? J’ai aimé voir le match, bien sûr. Ma position en tribunes ? Plus jamais, je n’ai pas aimé (sourire). J’ai dit à Luis Enrique que je ne comprenais pas pourquoi il aimait cette position. J’ai apprécié la mentalité de l’équipe. C’est un match pour les passionnés de football. Je préfère qu’on n’encaisse aucun but…

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Mais ce n’est pas notre objectif ni celui du PSG. Optimiste ? Je pense qu’à la maison, il peut toujours se passer quelque chose, ça va être une ambiance de feu. Il fallait qu’on puisse avoir nos chances pour le match retour. On n’abandonne jamais, on ne lâche pas, on va tout donner jusqu’à en crever s’il faut.

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On veut ce match ! Je vois la réalité en face, je sais que c’est difficile. Les choses peuvent aller en notre sens. Ça arrive dans le foot. Nous, on y croit. On devra gagner, les choses sont claires », a indiqué Vincent Kompany. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui l’attend à Munich dans une semaine.