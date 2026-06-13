Mercato OL : Benfica négocie un gros transfert à Lyon

‹div class="hb-ad-inner" style="min-height:280px;">

Un défenseur de l’OL plaît au Benfica. La probable offre du club de Lisbonne est même connue. Le Brésilien pourrait quitter Lyon rapidement.

OL Mercato : Benfica vise Abner Vinicius

La suite après cette publicité

L’OL ne ferme aucune porte de sortie à ses joueurs cet été. Même ceux qui ont été annoncés intransférables, notamment Corentin Tolisso, sont potentiellement sur le marché des transferts. Tout dépendra cependant de l’offre pour ces derniers.

À deux jours de l’ouverture officielle du mercato estival, l’intérêt du Benfica pour Abner Vinicius est révélé par A Bola. Annoncé dans le viseur de Flamengo au Brésil, la semaine dernière, le défenseur plaît aussi au club lisboète.

Un transfert à prêt à 10 M€ pour le Brésilien ?

Des contacts seraient déjà initiés et une offre est en préparation. Selon le média portugais, Benfica serait prêt à offrir entre 8 et 10 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais pour l’arrière latéral gauche.

Ayant besoin de liquidités avant son passage à la DNCG, le club rhodanien devrait accepter le maximum de l’offre, qui correspond à la valeur marchande actuelle du Brésilien. Acheté à 8 millions d’euros au Betis Séville en juillet 2024, il est valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

Afonso Moreira tout proche de Leverkusen

Outre Abner Vinicius, l’OL est sur le point de transférer Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros. Orel Mangala est également sur le départ. Il est demandé par son ancien sélectionneur en Belgique, Domenico Tedesco, qui dirige désormais Bologne FC en Italie.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Après Duranville, Lyon sur un coup à Mayence

À voir

Mercato OM : Un crack à 6 M€ rend fou Grégory Lorenzi

Mercato OL : Pourquoi la grosse vente de Moreira choque à l’OM ?

Poussé vers la porte de sortie de Lyon, Tanner Tessman est sur les tablettes du SC Fribourg en Bundesliga et de Leeds United en Premier League.