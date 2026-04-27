ASSE : Défaite contre Troyes, des coupables désignés

Les responsables de la débâcle de l’ASSE contre l’ESTAC sont désignés par Patrick Guillou, dans sa chronique pour le journal Le progrès.

L’ASSE reléguée à la 3e place, les play-offs se profilent

Poussée par près de 38 000 supporters à Geoffroy-Guichard, l’ASSE n’a pas pu résister à l’ES Troyes AC. Elle s’est inclinée lourdement devant le leader de la Ligue 2, en deuxième période (3-0).

À la suite de leur deuxième défaite de suite, les Verts ont chuté au classement. Ils perdent la 2e place, qualificative pour la montée directe en Ligue 1, au profit du Mans FC, à deux journées de la fin de la saison régulière.

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Reléguée désormais à la 3e place du podium, l’équipe stéphanoise pourrait être contrainte de passer par les play-offs et barrages pour espérer retrouver le championnat de l’élite.

Guillou s’interroge : « La Ligue 1, mais pour quoi faire ? »

Déçu par la prestation de l’AS Saint-Etienne face à l’ESTAC, Patrick Guillou a l’impression que l’équipe de Philippe Montanier n’a pas du tout l’envie de rejoindre la Ligue 1. « À l’Étrat, les partisans du déni continuent de vivre dans un monde parallèle. […]. Pourtant, la Ligue 1 n’est pas loin pour les « Fahmy’s Boys ». Et sinon, dans la vraie vie, une question s’impose : la Ligue 1, mais pour quoi faire ? » a écrit l’ancien joueur des Verts, dans son style habituel.

Larsonneur et les cadres pointés du doigt

Patrick Guillou est même allé plus loin en pointant des coupables dans le naufrage collectif stéphanois. « Comment expliquer cette capacité fascinante à disparaître dès que le vent tourne ? À la première gifle, l’ASSE tend l’autre joue pour une belle fessée. L’équipe verte est prise au piège de ses propres illusions.

Ça finit en naufrage organisé. Gautier Larsonneur symbolise la faillite des cadres. L’ultime rempart aux 112 buts encaissés, sur les deux dernières saisons, change de costume après le match. En chargé de la communication, mais surtout de diversion, il masque le but vidéo gag encaissé », a-t-il taclé, ensuite.

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Sans aucun doute, le gardien de but numéro 1 des Verts a été transparent contre les Troyens.