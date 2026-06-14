Mercato : 4,5 M€ ! L’ASSE doit sortir le chéquier pour son futur gardien

‎L’ASSE avance sur un fil dans son chantier le plus sensible du mercato, celui du poste de gardien. Entre ambitions contrariées et réalités économiques, le dossier prend une tournure où 4,5 millions d’euros deviennent un seuil difficile à franchir.

‎Mercato ASSE : Un poste de gardien toujours sous tension à Saint-Étienne

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‎Dans le Forez, la hiérarchie des gardiens n’a rien d’un long fleuve tranquille. Si Gautier Larsonneur conserve pour l’instant le brassard implicite du numéro un, ses prestations en dents de scie maintiennent une forme d’incertitude permanente.

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Mercato ASSE : Un renfort débarque au milieu de terrain

‎Le staff dirigé par Ian Cathro, avec Kilmer Sports Ventures en toile de fond, explore donc plusieurs pistes pour sécuriser ce poste stratégique. L’idée d’un renfort n’est plus un simple scénario, mais une option sérieusement étudiée, surtout après une saison où la stabilité défensive a souvent fait défaut.

‎Hervé Koffi, un profil expérimenté mais un prix qui refroidit

‎Parmi les pistes activées, le nom de Hervé Koffi revient avec insistance. Le portier de 29 ans, actuellement lié au RC Lens, séduit par son expérience et sa régularité potentielle, mais son étiquette tarifaire change la donne. Selon les dernières informations sur le dossier, le club lensois réclame environ 4,5 M€ pour envisager un départ.

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Une somme jugée élevée par les dirigeants stéphanois, surtout dans un contexte où la reconstruction sportive ne garantit pas encore des revenus européens solides. Même les ambitions de KSV se heurtent ici à une réalité froide : investir lourdement sans garantie immédiate de retour sportif.

‎Un équilibre financier fragile et des alternatives déjà en mouvement

‎Face à ce blocage, l’ASSE garde plusieurs options sous surveillance, notamment des profils moins coûteux comme celui de Sławomir Abramowicz à environ 2 M€. Mais les négociations sont fragilisées par l’attractivité limitée de la Ligue 2 et la concurrence européenne sur certains dossiers. ‎Dans le même temps, Brice Maubleu a reçu une proposition de prolongation, preuve que la direction ne ferme aucune porte.

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Pourtant, le puzzle reste incomplet et chaque mouvement dépendra aussi des éventuelles ventes. Le seuil de 4,5 M€ correspond presque à l’un des plus gros investissements potentiels du club hors Ligue 1, un signal fort dans une division où chaque euro doit être pesé. Pour un club en reconstruction, le poste de gardien devient presque un indicateur de stratégie globale.