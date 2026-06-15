Mercato : Le Stade Rennais veut frapper fort, un buteur de prestige ciblé

‎Le Stade Rennais affiche ses ambitions pour la saison prochaine. Alors que plusieurs dossiers avancent en coulisses sur le mercato, le club breton envisagerait un investissement majeur pour attirer un attaquant de premier plan et renforcer un secteur offensif appelé à évoluer.

‎Mercato Stade Rennais : Embolo vers la sortie, le SRFC prépare un coup XXL

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‎Après avoir sécurisé l’avenir d’Esteban Lepaul avec une prolongation jusqu’en 2030, le Stade Rennais ne compte pas s’arrêter là. Les dirigeants souhaitent offrir à Franck Haise un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

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Selon l’insider Jonathan35001, réputé proche des informations du club, les Rouge et Noir prépareraient une offensive d’envergure sur le marché des transferts. Sur X, il affirme : « Rennes veut tenter un énorme coup pour un offensif. Pas eu encore le nom mais ils sont prêts à mettre le paquet ».

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‎Cette volonté de recruter un attaquant de renom pourrait s’expliquer par l’incertitude qui entoure l’avenir de Breel Embolo. Arrivé il y a un an en provenance de Monaco contre 10 millions d’euros, l’international suisse susciterait l’intérêt de plusieurs clubs du Golfe.

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‎Dans le même temps, l’arrivée d’Adrien Thomasson, libre après son passage au RC Lens, renforce déjà l’entrejeu rennais. Mais pour viser les premières places, Franck Haise souhaite manifestement disposer d’une véritable référence offensive. ‎

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Cette orientation traduit une ambition claire : construire une équipe capable de lutter pour les places qualificatives à la Ligue des champions. Rennes envoie ainsi un signal fort à ses concurrents et pourrait rapidement animer le mercato estival.