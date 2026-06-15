Mercato PSG : Enorme revirement pour Ayyoub Bouaddi ?

Ayyoub Bouaddi est l’une des cibles du PSG pour le mercato estival. Mais alors que le club suit de près son évolution depuis plusieurs mois, d’autres grosses écuries comme le Real Madrid commencent aussi à s’intéresser au joueur du LOSC.

‎Mercato PSG : Une prestation de Bouaddi qui change la dimension du dossier

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‎À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi continue de franchir les étapes avec une maturité rare. Aligné d’entrée avec le Maroc face au Brésil, le joueur du LOSC a démontré une aisance technique et une personnalité qui ont retenu l’attention de nombreux observateurs. Pour une première apparition dans une Coupe du monde, le milieu de terrain a répondu présent dans un contexte où la pression aurait pu le submerger.

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‎Dans les tribunes, Nasser Al-Khelaïfi assistait à la rencontre. Un détail loin d’être anodin alors que le PSG surveille depuis longtemps la progression du jeune talent. Cette prestation internationale a surtout confirmé que Bouaddi n’est plus simplement une promesse du football français, mais un joueur capable d’attirer les regards des plus grandes puissances européennes.

‎Le Real Madrid s’invite dans la bataille

‎Alors que le PSG semblait disposer d’une longueur d’avance dans l’intérêt manifesté pour le joueur, une nouvelle voix influente a relancé le suspense. Le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon estime que le club madrilène aurait tout intérêt à entrer dans la course. ‎« La performance de Bouaddi est vraiment remarquable. C’est un joueur que le Real Madrid devrait suivre de près », a-t-il affirmé.

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Cette déclaration illustre parfaitement le changement de statut du joueur. Désormais, Bouaddi n’est plus seulement observé par des recruteurs. Il est considéré comme un potentiel investissement stratégique pour les plus grands clubs du continent.

‎Le Paris SG face à une concurrence grandissante

‎Selon Fabrizio Romano, l’intérêt parisien est bien réel. Le spécialiste du mercato affirme : « Très certainement été approché par le Paris Saint-Germain. Le PSG adore Bouaddi. Pour l’instant, ils ne sont pas très actifs sur le marché des milieux de terrain. Mais le PSG adore Bouaddi, et ils le suivent depuis longtemps. »

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‎Toutefois, Paris n’est plus seul. Fabrizio Romano a également révélé : « Il y a eu des contacts directs avec Arsenal et également avec Liverpool. Les deux clubs ont donc eu des réunions avec les agents du joueur. » Avec un prix estimé à au moins 70 millions d’euros par le LOSC, le dossier s’annonce complexe.

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‎La véritable évolution de ce dossier ne concerne donc pas uniquement le PSG. Elle réside dans le fait qu’Ayyoub Bouaddi est désormais perçu comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération, au point d’attirer simultanément Paris, Madrid, Liverpool et Arsenal. Un changement de dimension qui pourrait peser dans les prochains mois.