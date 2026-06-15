Vente FC Nantes : dossier bouclé pour les Kita

Quel avenir pour le FC Nantes après sa relégation en Ligue 2 ? Alors que l’hypothèse d’une vente semblait prendre de l’ampleur ces derniers jours, plusieurs sources proches du dossier viennent considérablement refroidir les spéculations autour d’un départ de la famille Kita.

Vente FC Nantes : ‎Une rumeur relancée puis rapidement contestée

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‎L’information avait fait grand bruit dans l’environnement du FC Nantes. Sur le plateau du Late Football Club, le journaliste Olivier Tallaron a assuré que des discussions avancées existaient entre Waldemar Kita et un potentiel acquéreur. Selon lui, ces échanges pouvaient même déboucher sur une issue relativement rapide.

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‎Dans un contexte marqué par la récente relégation du club, cette déclaration a naturellement alimenté les débats. De nombreux supporters y ont vu le signe d’un changement majeur susceptible d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire des Canaris.

Une vente qui semble loin d’être d’actualité ?

‎Cependant, plusieurs voix réputées bien informées ont rapidement appelé à la retenue. Le journaliste Simon Reungoat a reconnu avoir entendu parler d’un intérêt extérieur pour le FCN, tout en rappelant que ce type d’approche revient régulièrement sans jamais se concrétiser.

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‎Le même constat est partagé par le compte spécialisé Ali Pacha, très suivi par les supporters nantais. Selon lui, l’absence d’informations relayées par David Phelippeau, journaliste qui suit quotidiennement le club pour Ouest-France, constitue un indice fort. Son analyse est sans détour : « Si David Phelippeau n’a rien sorti à ce sujet, c’est qu’il n’y a rien du tout. »

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‎‎À ce stade, aucun élément concret ne permet d’affirmer que Waldemar Kita prépare activement la cession du FC Nantes. Les rumeurs existent, mais elles se heurtent à l’absence de preuves tangibles et à plusieurs démentis officieux. Pour l’heure, malgré les bruits de couloir et les hypothèses avancées, le dossier paraît refermé et la famille Kita conserve les commandes du FC Nantes.