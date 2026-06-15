ASSE : Un renfort surprise arrive pour Ian Cathro

‎L’ASSE s’apprête à retrouver un visage que les supporters n’avaient plus vu sur les terrains depuis plusieurs mois. À quelques semaines de la reprise, Ian Cathro pourrait bénéficier d’une arme supplémentaire grâce au retour progressif de Nadir El Jamali, l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du club.

‎ASSE : Un retour qui tombe au meilleur moment

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‎Le 1er juillet marquera le début d’une nouvelle ère à Saint-Étienne avec l’arrivée officielle d’Ian Cathro à la tête de l’équipe première. Le technicien écossais aura pour mission de bâtir un groupe capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2. ‎Dans ce contexte, la perspective de récupérer Nadir El Jamali constitue une véritable satisfaction.

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Selon les informations de Envertetcontretous, le jeune ailier, actuellement en rééducation à Clairefontaine, devrait être opérationnel pour la reprise estivale après plusieurs mois d’absence. ‎Victime d’une grave blessure au genou au début du mois de février, le Franco-marocain avait vu sa progression brutalement interrompue.

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Une opération avait alors été nécessaire pour lancer un long processus de rétablissement. ‎Avant ce coup d’arrêt, El Jamali avait pourtant laissé entrevoir un potentiel intéressant. Avec deux buts inscrits en 17 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 19 ans s’était progressivement fait une place dans la rotation stéphanoise.

‎Une solution offensive de plus pour Cathro

‎Au-delà de l’aspect humain, ce retour représente également un atout sportif. Dans une saison de Ligue 2 où la profondeur d’effectif peut faire la différence, disposer d’un ailier capable d’apporter vitesse et percussion est loin d’être anodin.

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‎Pour Ian Cathro, qui découvrira son groupe dans quelques semaines, retrouver un joueur déjà intégré à l’environnement stéphanois vaut parfois autant qu’une recrue estivale. Une excellente nouvelle pour l’ASSE, qui espère voir son jeune talent reprendre sa progression là où elle s’était arrêtée.