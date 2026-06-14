Mercato OM : L’offre surprenante de la Roma pour Greenwood

Voir Mason Greenwood quitter l’OM lors de ce mercato d’été semble de plus en plus une évidence. L’AS Roma préparerait une proposition ambitieuse pour tenter d’attirer l’attaquant anglais.

‎Mercato OM : La Roma avance ses pions pour Greenwood

La suite après cette publicité

‎À Rome, le dossier Greenwood semble prendre de l’épaisseur. Selon les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants italiens travaillent sur une première proposition destinée à convaincre l’Olympique de Marseille de lâcher son numéro 10. ‎L’offre évoquée atteindrait 40 millions d’euros, bonus compris.

Lire aussi : Mercato OM : Vers un incroyable scénario pour Greenwood ?

À voir

Mercato OM : Un jackpot tombé du ciel pour Marseille ?

Dans le détail, elle prendrait la forme d’un prêt payant estimé à cinq millions d’euros accompagné d’une obligation d’achat de 25 millions d’euros. Des bonus pouvant atteindre 10 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage sur une future revente viendraient compléter l’opération.

‎Pourquoi Marseille risque de dire non

‎Sur le papier, la somme peut paraître importante. Pourtant, du côté de l’OM, cette proposition ne correspondrait pas aux attentes du club. Les responsables olympiens considèrent Greenwood comme l’un des actifs les plus précieux de leur effectif. ‎

Lire aussi : Mercato : Greenwood-OM, la vraie raison d’une rupture consommée

Arrivé en provenance de Manchester United à l’été 2024 pour environ 30 millions d’euros, l’attaquant a vu sa valeur progresser au fil des mois. Marseille, qui détient 60 % des droits économiques du joueur, entend maximiser un éventuel transfert afin de renforcer ses finances tout en conservant une marge de manœuvre sur le marché.

Marseille aura le dernier mot

‎L’intérêt de l’AS Roma n’est pas une surprise. Le club italien recherche un profil offensif capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et une efficacité immédiate dans les trente derniers mètres. Greenwood coche naturellement toutes ces cases. ‎Mais la concurrence pourrait compliquer l’opération.

À voir

Mercato : 4,5 M€ ! L’ASSE doit sortir le chéquier pour son futur gardien

Lire aussi : Mercato OM : Grosse nouvelle pour Pagis et Magnetti

Toujours selon les informations du Corriere dello Sport, Fenerbahçe surveille également la situation de près. Dans ce contexte, Marseille dispose d’un avantage stratégique : le temps joue en sa faveur. Plus les prétendants se manifesteront, plus la valeur du joueur pourrait grimper. ‎

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un jackpot tombé du ciel pour Marseille ?

Mercato OM : Marseille prépare trois grosses opérations

À voir

Mercato : La réponse désarmante de Ferran Torres au PSG

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été enregistrée par l’OM. Une certitude demeure toutefois : les dirigeants marseillais viseraient au moins 50 millions d’euros hors bonus avant d’envisager sérieusement le départ de leur attaquant vedette.