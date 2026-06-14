Mercato : La réponse désarmante de Ferran Torres au PSG

Ferran Torres est annoncé dans le viseur du PSG ces dernières heures en cas de départ de Bradley Barcola, annoncé au FC Barcelone. se retrouvent au centre des discussions du mercato. Mais l’attaquant espagnol n’a laissé aucune place au doute concernant ses priorités du moment.

Mercato PSG : ‎Une mise au point de Ferran Torres qui fait l’effet d’une douche froide

La suite après cette publicité

‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Ferran Torres apparaît régulièrement dans les rumeurs entourant le recrutement parisien. Le profil de l’international espagnol séduit naturellement les dirigeants du PSG, notamment dans un contexte où certaines incertitudes entourent l’avenir offensif du club. Bradley Barcola est surtout annoncé vers un éventuel départ cet été.

Lire aussi : Mercato PSG : Incroyable ! Barcola au Barça, Ferran Torres au Paris SG ?

À voir

Mercato PSG : annoncé au Barça, Bradley Barcola a tranché

‎Mais face aux spéculations, le principal intéressé a choisi de répondre avec une franchise désarmante. Présent en conférence de presse avec la sélection espagnole, Ferran Torres n’a pas cherché à entretenir le suspense. « Je ne sais rien sur le PSG et ça ne m’intéresse pas. Seul le match de demain m’intéresse », a-t-il déclaré. Une phrase courte, mais dont la portée est considérable.

Lire aussi : Mercato PSG : La réponse du Barça tombe pour Ferran Torres !

‎Cette sortie intervient à un moment particulier de sa carrière. Désormais considéré comme l’un des cadres de la Roja, l’attaquant se concentre pleinement sur la Coupe du monde et refuse manifestement de se laisser distraire par les rumeurs de transfert.

‎Le Barça compte toujours sur son attaquant

‎Cette prise de position rejoint d’ailleurs celle de son entraîneur. Quelques heures auparavant, Hansi Flick avait lui aussi envoyé un message clair concernant son joueur. Le technicien allemand entend construire son projet autour d’éléments qu’il juge essentiels, et Ferran Torres fait partie de cette catégorie.

À voir

Mercato ASSE : Un renfort débarque au milieu de terrain

Lire aussi : PSG : Rendez-vous fixé pour boucler le transfert de Barcola

‎La confiance accordée par le staff barcelonais n’a rien d’anodin. Avec 21 réalisations toutes compétitions confondues lors de la dernière saison, l’Espagnol a signé les statistiques les plus convaincantes de sa carrière. Une progression qui lui a permis de changer de statut au sein de l’effectif catalan.

‎Au-delà des chiffres, son intelligence de déplacement, sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs constituent des atouts précieux pour le Barça. Dans un effectif en pleine évolution, ces qualités pèsent dans les décisions de la direction sportive.

‎Un avenir qui semble écrit en Catalogne

‎Sous contrat jusqu’en 2027, Ferran Torres ne donne aujourd’hui aucun signal laissant penser à un départ prochain. Les discussions autour d’une éventuelle prolongation existent même en coulisses selon plusieurs médias espagnols. ‎L’autre élément à prendre en compte concerne la nouvelle hiérarchie offensive du FC Barcelone.

À voir

Mercato OM : Un jackpot tombé du ciel pour Marseille ?

Lire aussi : Mercato : Bombe ! Arsenal double le PSG pour Ayyoub Bouaddi

Avec les changements attendus dans le secteur d’attaque et le départ de certains cadres, une place importante s’ouvre pour l’ancien joueur de Valence. Dans ce contexte, quitter la Catalogne apparaîtrait comme un choix difficile à justifier sportivement. ‎Pour le PSG, le message est donc particulièrement clair.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : annoncé au Barça, Bradley Barcola a tranché

Mercato : Discussions avancées, le LOSC tient un titi du PSG

À voir

Mercato : 4,5 M€ ! L’ASSE doit sortir le chéquier pour son futur gardien

Malgré l’intérêt supposé du club parisien, Ferran Torres regarde ailleurs. Son attention est tournée vers la Coupe du monde et vers son avenir au FC Barcelone. À ce jour, son discours ressemble davantage à une fin de débat qu’au début d’un feuilleton estival.