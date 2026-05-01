‎Mercato ASSE : KSV boucle la signature d’un jeune buteur

‎L’ASSE est proche d’officialiser l’une de ces signatures qui réchauffent le cœur des supporters en période de turbulences. Noah Moulin, attaquant polyvalent de 17 ans intégralement formé au club, va parapher son premier contrat professionnel.

‎Mercato ASSE : Six années de patience, un contrat en récompense pour Noah Moulin

‎Il y a des parcours qui ne doivent rien au hasard et tout au travail. Arrivé dans le giron stéphanois en août 2019, Noah Moulin a gravi chaque échelon avec une régularité qui force le respect : U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19, réserve, aucun raccourci, aucune précipitation. Une ascension méthodique qui dit tout du sérieux du personnage.

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Ce qui tranche avec la tendance actuelle des jeunes talents à brûler les étapes pour se retrouver dans des situations délicates trop tôt. ‎Né le 13 mai 2008, l’attaquant dispose d’un profil rare pour son âge. Il est capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif mais aussi de reculer d’un cran pour s’installer en milieu relayeur.

‎Une saison de confirmation, une porte ouverte vers le pro

Selon Peuple Vert, le jeune joueur devrait s’engager avec le club stéphanois pour les trois prochaines années. ‎La campagne 2024-2025 avec les U17 Nationaux a constitué le véritable déclic dans la carrière de Moulin. Première place de championnat pour sa génération, puis un parcours en play-offs mené jusqu’en quart de finale face à Strasbourg.

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Une défaite 4-3 dans un match spectaculaire qui a néanmoins confirmé l’impact du joueur dans les moments qui comptent. Sa capacité à peser sur les rencontres importantes n’a pas échappé au staff professionnel. ‎Cette saison 2025-2026, l’immersion avec la réserve lui a permis de franchir un cap supplémentaire.

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Il a eu l’occasion de se frotter aux adultes, absorber les chocs physiques, apprendre à exister dans un football moins protégé. Mieux encore, ses performances lui ont valu plusieurs convocations à l’entraînement du groupe professionnel, notamment sous Eirik Horneland. Une confiance institutionnelle qui ne se formule pas avec des mots, elle s’exprime par un contrat de trois ans.

Saint-Etienne construit demain pendant que le présent vacille

‎Il serait réducteur de lire cette signature comme un simple fait de formation. L’ASSE lutte pour sa montée en Ligue 1, fragilisée par les blessures et les questions de mercato. Dans ce contexte, la décision de KSV de sécuriser l’avenir de Moulin est aussi un message politique. Celui d’un propriétaire qui, malgré les critiques légitimes sur certains choix, continue d’investir dans la pierre angulaire du club : sa formation.

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‎Le rêve de Noah Moulin est de fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard sous le maillot vert en tant que professionnel. Pour l’AS Saint-Etienne, lui donner les moyens d’y parvenir, c’est parier sur ce que le club a toujours su faire mieux que les autres : fabriquer des joueurs.