Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un goleador arménien  

La direction de l’OM dégote un serial buteur en Russie en vue du prochain mercato estival. Les Russes ont fixé le tarif pour leur pépite.

Mercato OM : Marseille fonce sur un prodige arménien à 25 M€

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L’OM prépare déjà son été. Et un nom revient avec insistance dans les bureaux marseillais : celui d’Eduard Spertsyan. Le crack arménien, brillant cette saison avec Krasnodar, plaît énormément aux dirigeants olympiens. Surtout à Grégory Lorenzi, attendu pour prendre les commandes du mercato phocéen dans les prochains jours.

Avec 14 buts et 18 passes décisives, Spertsyan met tout le monde d’accord en Russie. À 25 ans, il fait désormais partie des joueurs les plus redoutés du championnat. Technique, créatif, décisif : son profil coche beaucoup de cases pour un OM qui veut retrouver du souffle offensivement.

Eduard Spertsyan veut aussi bouger pour montrer tout son potentiel au monde entier. La Russie reste exclue des compétitions européennes depuis l’invasion de l’Ukraine, et l’international arménien estime que le moment est venu de rejoindre un grand championnat. Marseille l’a bien compris. Des contacts ont déjà été noués avec son entourage, selon plusieurs médias spécialisés arméniens.

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Ce dossier ne sort pas de nulle part. Lorsque Grégory Lorenzi travaillait encore à Brest, le dirigeant suivait déjà de près le milieu offensif. Il souhaiterait l’attirer sur la Canebière afin de bâtir le nouveau projet olympien autour de joueurs capables de faire la différence immédiatement.

L’opération reste toutefois complexe. L’Olympique de Marseille ne disputera pas la prochaine Ligue des champions. Les finances seront plus limitées et chaque investissement devra être calculé avec précision. Spertsyan, lui, est valorisé à près de 25 millions d’euros. Une somme importante, même si Krasnodar semble enfin disposé à ouvrir la porte. L’an dernier déjà, le joueur voulait partir. Mais les offres reçues, notamment celle du FC Porto, avaient été refusées.

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Cette fois, le contexte paraît différent. Les médias russes assurent que Krasnodar serait prêt à accorder un bon de sortie à son maître à jouer. Un signal qui pousse plusieurs clubs européens à surveiller le dossier de très près. À Marseille, tout pourrait désormais s’accélérer avec l’arrivée attendue de Lorenzi. Avant de passer à l’offensive, l’OM devra néanmoins alléger son effectif et libérer de la masse salariale.