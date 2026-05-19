PSG Mercato: Eduardo Camavinga lâche un indice sur son futur

Auteur d’une saison décevante, Eduardo Camavinga est cité pour un départ du Real Madrid cet été. Annoncé au PSG, le joueur de 23 ans a livré un indice clair sur son avenir. Explications.

Mercato : Le PSG convoite Eduardo Camavinga

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Sous contrat jusqu’en juin 2029, Eduardo Camavinga ne semble plus être le bienvenu au Real Madrid, qui ne serait pas forcément opposé à son départ lors du prochain mercato estival. L’international français n’a pas encore validé à 100% cette option, mais y réfléchit sérieusement. Son entourage regarde du côté de la Premier League pour trouver un nouveau club, mais c’est le PSG qui pourrait finalement l’accueillir.

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D’après les informations du journal AS, le Champion de France cible le milieu de terrain du Real pour cet été. Aux yeux de Luis Enrique, le natif de Cabinda apporterait de la densité physique au milieu, incarnant le renfort tant attendu par l’entraîneur parisien dans ce secteur. Pour autant, Eduardo Camavinga ne semble pas pressé de quitter la Maison-Blanche.

Eduardo Camavinga n’a pas prévu de quitter le Real Madrid

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Alors que les rumeurs se multiplient autour de son avenir, Eduardo Camavinga a ouvertement promis de ne pas quitter le Real Madrid, du moins pas cet été. « Nous devons tout gagner la saison prochaine. C’est toujours un plaisir de jouer au Real Madrid, et un rêve devenu réalité. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours voulu être ici. Maintenant, il faut penser à gagner la saison prochaine », a notamment déclaré Camavinga après la victoire des Merengues face au FC Séville (1-0), dimanche soir.

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Après cette rencontre en Liga, Eduardo Camavinga a franchi un cap symbolique sous le maillot merengue. Arrivé en août 2021, l’ancien milieu défensif du Stade Rennais a atteint la barre des 100 victoires avec le Real Madrid, confirmant un peu plus son importance dans l’effectif madrilène. D’après des sources proches de la Maison-Blanche, Florentino Pérez et les siens auraient décidé de ne pas mettre Camavinga sur le marché.

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