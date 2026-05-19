Mercato : L’AS Monaco dégoûte le PSG pour un crack portugais

À la recherche d’une doublure au poste de latéral gauche pour faire souffler Nuno Mendes de temps en temps, le PSG a vu l’AS Monaco lui passer devant sur l’une de ses pistes privilégiées.

Mercato : Le PSG veut recruter un jeune latéral gauche cet été

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D’après les renseignements du quotidien L’Équipe, le PSG a défini deux priorités pour le prochain mercato estival : un élément offensif supplémentaire et un jeune latéral gauche. C’est une nouveauté pour ce dernier poste et ce n’était pas forcément attendu puisque Nuno Mendes est un titulaire indiscutable, tandis que Lucas Hernandez donne satisfaction en cas d’absence de l’international portugais de 23 ans.

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Avec la volonté de signer un jeune joueur, le PSG prépare l’avenir. Suite à cette révélation, la presse portugaise, notamment A Bola, assure que Luis Campos aurait coché deux noms en Belgique : Joaquin Seys et Flavio Nazinho. Le premier cité est un titulaire indiscutable dans les rangs du Club Bruges. Âgé de 21 ans, le Belge peut évoluer aux postes de latéral gauche et de latéral droit.

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Flavio Nazinho évolue, lui, du côté du Cercle Bruges, où il est aussi installé comme un titulaire important. Le Portugais de 22 ans n’a pas la polyvalence côté droit, mais est un latéral plus offensif, qui s’épanouit dans un rôle de piston. Il a tout du « nouveau Nuno Mendes. »

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Représenté par l’agence Gestifute, qui s’occupe des carrières de Vitinha, Bradley Barcola ou encore Joao Neves, l’international espoir portugais pourrait renforcer la colonie portugaise à Paris. Valorisé à plus de 10 millions d’euros par son club, Nazinho intéresse également l’AS Monaco et le RB Stuttgart. D’ailleurs, l’ASM aurait pris une sacrée avance dans ce dossier.

L’AS Monaco en passe de s’offrir Nazinho

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Auteur d’une belle saison en Belgique avec le Cercle Bruges, Nazinho va découvrir la Ligue 1 la saison prochaine avec l’AS Monaco. Selon les dernières informations de L’Équipe, les dirigeants monégasques auraient trouvé un accord avec leur club satellite de Bruges pour le transfert de l’international U21 portugais. Le transfert va coûter 5 millions d’euros à l’AS Monaco qui attend de finaliser les derniers détails pour que le natif d’Almada passe sa visite médicale.

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Sauf énorme revirement de dernière minute, Flavio Nazinho deviendra ainsi la deuxième recrue estivale de l’ASM, après Mathys Detourbet. Obligeant ainsi le Paris Saint-Germain à scruter d’autres horizons pour renforcer son effectif la saison prochaine.