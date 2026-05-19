Mercato : Officiel ! Benjamin Pavard fait ses adieux à l’OM

Arrivé dans les derniers instants du mercato estival passé, Benjamin Pavard ne passera pas plus d’une saison sous les couleurs de l’OM. Le polyvalent défenseur français a annoncé son départ de Marseille ce lundi.

Mercato : Benjamin Pavard annonce son départ de l’OM

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Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Benjamin Pavard ne restera pas à l’OM. Auteur d’une saison contrastée à Marseille, le défenseur de 30 ans vient d’annoncer ce lundi soir son départ. Il faut dire qu’avec le départ de Medhi Benatia et probablement celui d’Habib Beye, l’Olympique de Marseille devrait probablement procéder à un remaniement important de son effectif.

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En attendant, certains joueurs prêtés commencent déjà à quitter le navire. C’est le cas de Benjamin Pavard. Si une option d’achat d’environ 15 millions d’euros était incluse dans son prêt par l’Inter, l’OM, qui n’a pas été pleinement satisfait du rendement du joueur, a finalement décidé de ne pas la lever. De ce fait, le Champion du Monde 2018 retourne en Italie.

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« Une page se tourne aujourd’hui avec l’Olympique de Marseille. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout.

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Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l’OM pour la suite », écrit Benjamin Pavard sur son compte Instagram.

Benjamin Pavard de retour à l’Inter pour signer ailleurs

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D’après Fabrizio Romano, c’est Benjamin Pavard lui-même qui a confirmé qu’il ne resterait pas à l’Olympique de Marseille et qu’il retournerait donc à l’Inter Milan, où son contrat court encore jusqu’en juin 2028. Mais comme l’indique le journaliste italien, l’international français ne va pas rester bien longtemps en Lombardie. En effet, le club intériste, tout juste sacré champion d’Italie, ne va pas conserver l’ancien défenseur du Bayern Munich, qui est déjà à la recherche d’un nouveau projet à l’étranger.

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Toujours selon la même source, de nombreux clubs moins huppés pourraient profiter de l’expérience de Pavard pour lui dérouler le tapis rouge cet été. Même si son salaire pourrait poser problème. Affaire à suivre…