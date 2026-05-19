Mercato : C’est fait, le SRFC tient sa première recrue d’été

Qualifié pour l’UEFA Conference League, le SRFC prépare déjà la saison prochaine avec pour objectif de permettre à Franck Haise de disposer d’un effectif de qualité. Une première recrue serait ainsi bouclée pour cet été.

Le SRFC boucle un transfert définitif

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Prêté par Mayence lors du dernier mercato hivernal, Arnaud Nordin se dirige vers un transfert définitif au SRFC. En effet, selon les informations du journal Ouest-France, les différentes clauses prévues dans l’accord conclu entre les dirigeants du club allemand et leurs homologues du Stade Rennais auraient déjà été remplies.

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Sauf surprise, le prêt de l’ancien ailier de l’AS Saint-Étienne devrait alors se transformer automatiquement en transfert définitif dans les semaines à venir, sans discussion supplémentaire entre les deux clubs. Sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028, Arnaud Nordin n’avait jamais réellement réussi à s’imposer en Bundesliga après son départ de Montpellier HSC.

Son retour en France lui a permis de retrouver du rythme et de la continuité dans un championnat qu’il connaît parfaitement. Le point essentiel dans ce dossier concerne le coût de l’opération. Le SRFC bénéficierait d’un transfert définitif à moindre coût pour un joueur confirmé de Ligue 1. Une excellente nouvelle pour les dirigeants rennais, qui cherchaient à renforcer leur secteur offensif sans réaliser une dépense excessive.

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Cette opération représente une belle opportunité pour le club entraîné par Franck Haise. Les Rouge et Noir bretons récupèrent définitivement un joueur expérimenté pour un montant particulièrement accessible. Un dossier considéré comme très intéressant en interne, alors que le Stade Rennais FC souhaitait renforcer son attaque tout en maîtrisant ses dépenses.

Au sein du club rennais, le profil de Nordin fait l’unanimité. Sa polyvalence offensive, sa faculté à évoluer sur les deux côtés de l’attaque ainsi que son vécu au plus haut niveau en France sont particulièrement appréciés par le staff de Franck Haise.

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