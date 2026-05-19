PSG Mercato: Laure Boulleau enterre définitivement Chevalier

Après une première saison totalement ratée, Lucas Chevalier pourrait décider de changer d’air afin de relancer sa carrière loin du PSG dès cet été. Une option qui serait l’unique solution pour lui selon Laure Boulleau.

PSG Mercato : Laure Boulleau conseille Lucas Chevalier

La suite après cette publicité

Recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma dans les buts du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a rapidement déchanté. Titulaire durant la première partie de saison, le gardien de but français n’a pas réussi à s’imposer, obligeant Luis Enrique à donner sa chance à Matvey Safonov. Depuis l’année civile 2025, l’international russe n’a pas quitté le onze de départ du PSG.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un terrible verdict tombe pour Lucas Chevalier

Intraitable sur sa ligne, l’ancien portier de Krasnodar est l’un des hommes forts de la brillante aventure des Rouge et Bleu en Ligue des Champions. Déterminant face au Bayern Munich, Safonov a permis au Paris SG d’atteindre la finale de la Coupe aux grandes oreilles. Ce qui fait dire à plusieurs observateurs que Lucas Chevalier ferait mieux de quitter Paris s’il veut avoir du temps de jeu la saison prochaine. Laure Boulleau est du même avis.

À voir

Mercato : L’AS Monaco dégoûte le PSG pour un crack portugais

« Je pense que sa blessure a presque arrangé Didier Deschamps pour faire ce choix de Risser. Je ne me réjouis pas non plus de savoir qu’il a vécu une saison catastrophique, cataclysmique. Il va vraiment devoir rebondir, je ne pense pas qu’il est devenu nul du jour au lendemain. Il faut qu’il retrouve de la confiance, mais pour retrouver de la confiance il va falloir qu’il puisse voir ailleurs. Qu’il parte vers un endroit où il pourra être heureux et retrouver les qualités qu’on lui connaît », a analysé l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain sur le plateau du Canal Football Club.

Lisez aussi : ‎Mercato PSG : Luis Enrique a tranché, la fin pour Chevalier ?

Avec la situation et de la satisfaction autour de Matvey Safonov, l’international français pourrait donc se résoudre à faire ses valises, un an seulement après son arrivée en fanfare, pour tenter de se relancer dans un autre club.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Chevalier d’accord pour un transfert-choc cet été ?

À voir

Mercato : Coup de tonnerre ! Bruno Genesio arrive à l’OM

Coup de tonnerre : Le PSG tient le remplaçant de Chevalier !

Son manque de temps de jeu l’a d’ailleurs privé de la Coupe du Monde 2026 puisqu’il ne figure pas dans le groupe de Didier Deschamps. En cas de départ, Chevalier ne manquera pas d’options, des clubs anglais, italiens, espagnols et portugais étant déjà positionnés pour le récupérer cet été.