Mercato RC Lens : C’est fait, Sage tient sa première recrue

Le RC Lens avance déjà sur plusieurs dossiers importants avant le mercato estival. Et les Sang et Or ont trouvé un moyen de sécuriser l’avenir de Allan Saint-Maximin, devenu précieux dans le système de Pierre Sage.

Mercato RC Lens : Allan Saint-Maximin prolonge

La suite après cette publicité

Arrivé libre cet hiver après son départ du Club América, Allan Saint-Maximin n’avait signé que pour six mois avec le RC Lens. Mais l’ailier français aurait rapidement convaincu les dirigeants lensois de poursuivre l’aventure. Selon les informations de Lens Foot, un accord aurait été trouvé autour d’un nouveau contrat d’un an, accompagné d’une année supplémentaire en option.

Lisez aussi : Mercato : Le RC Lens boucle l’arrivée d’Allan Saint-Maximin

Auteur d’une seconde partie de saison convaincante sous les couleurs sang et or, l’ancien joueur de Newcastle United a retrouvé de l’impact dans le jeu lensois. Avec 4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, le joueur de 29 ans s’est imposé comme une arme offensive importante dans le sprint final. D’abord utilisé en sortie de banc, Allan Saint-Maximin a progressivement gagné du poids dans la rotation de Pierre Sage grâce à sa percussion et sa vitesse.

Une décision majeure avant le mercato

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, l’ancien international Espoirs français n’avait d’ailleurs pas caché son attachement à l’environnement lensois, évoquant publiquement « un club famille » et un cadre idéal pour son entourage. Cette prolongation pourrait donc l’aider à s’imposer plus dans l’Artois.

Lire la suite sur le RC Lens

RC Lens – Malang Sarr : la fin, coup à 0€ pour Nice, SRFC et le FCN

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita tient sa première recrue estivale

Mercato : RC Lens déniche un crack en Ligue 2 à 10 M€

Cette signature représente un signal fort envoyé par le RC Lens avant l’ouverture du mercato. Malgré une politique salariale encadrée, le club artésien semble déterminé à conserver les profils capables d’apporter une vraie différence offensive, surtout avec les ambitions européennes qui se dessinent pour la saison prochaine.