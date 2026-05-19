Arabie Saoudite : Un nouveau trophée perdu pour Ronaldo !

Alors qu’il ne reste qu’un seul match pour qu’Al Nassr soit sacré champion en Saudi Pro League, le club disputait ce samedi la finale de l’AFC 2 (Europa League asiatique) et malheureusement, le résultat ne fut pas en faveur de la bande à Cristiano Ronaldo.

Toujours pas de trophée pour Ronaldo

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Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et ça, Al Nassr l’a bien compris. Sur le terrain, le ballon ne quitte presque pas les pieds de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, qui tentent d’ouvrir rapidement la marque. Mais malgré une domination et un contrôle total sur le jeu, le football est parfois cruel et c’est sur une passe d’Issam Jebali que Deniz Hummet trouve la faille après la demi-heure de jeu.

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Dès le but de l’ex avant-centre de Rizespor, le match change totalement de dynamique et devient un siège. Al Nassr pousse pendant les 60 minutes qui suivent, mais Rui Araki, le jeune gardien d’Osaka, sort parade sur parade pour empêcher la bande à Cristiano de trouver l’égalisation. C’est sur ce score que la finale se termine, 1-0 pour Osaka qui rentre au Japon avec le trophée et un héros alors qu’Al Nassr doit encore battre Damac ce jeudi pour être champion.

Quel est la suite pour Cristiano Ronaldo ?

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Avec cette défaite, plusieurs questions se posent, notamment sur le fait de construire toute une équipe autour d’un joueur de 41 ans alors qu’il faudrait créer un collectif bien précis et bien huilé pour dominer l’Asie, comme le souhaite le club. Par ailleurs, il serait peut-être temps de chercher un remplaçant à Cristiano Ronaldo.

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Avec un contrat se terminant en juin 2027, il faut penser à l’avenir. Mais est-ce que le buteur portugais risque de finir son contrat ou s’en aller plus tôt sans réussir à réaliser le but du projet CR7 à Al Nassr : gagner un trophée continental. Et aujourd’hui, ce n’est toujours pas assez pour le club de Riyadh qui voit ses espoirs s’envoler doucement en fumée.

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Ce résultat arrivant juste après le nul face à Al Hilal à seulement dix secondes de la fin sur une bourde de Bento, il y a de quoi inquiéter les fans avant la dernière journée contre Damac.