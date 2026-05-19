Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita tient sa première recrue estivale  

C’est désormais officiel. Le défenseur français, Frédéric Guilbert paraphe un nouveau bail avec le FC Nantes.

Mercato FC Nantes : Frédéric Guilbert reste Nantais !

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Frédéric Guilbert prolonge l’aventure. Le FC Nantes a annoncé la nouvelle ce mardi 19 mai 2026. Il a signé jusqu’en 2028. C’est une excellente nouvelle pour les supporters sur les bords de l’Erdre. Le latéral droit jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine, avec une année supplémentaire en option dans son contrat.

Arrivé libre cet hiver de Lecce, l’ancien Bordelais s’est rapidement imposé. Il a déjà disputé huit matchs sous le maillot jaune et vert. Fiable et combatif, le joueur a facilement remplacé Kelvin Amian, qui occupait ce poste de titulaire et de capitaine durant la première partie de la saison.

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À 31 ans, le défenseur s’impose aussi comme un vrai patron de vestiaire. Tout le monde se souvient de son coup de gueule à Metz, à la mi-temps. Ses prises de parole fortes ont marqué ces dernières semaines. Alors que beaucoup de ses coéquipiers préparent leur départ cet été, le natif de Valognes choisit la fidélité malgré la relégation. En Ligue 2, le futur entraîneur du FCN pourra s’appuyer sur l’expérience solide de ce roc.

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Le club salue d’ailleurs son état d’esprit dans un communiqué officiel. « Pilier du dispositif de Vahid Halilhodzic, ce défenseur solide, polyvalent et doté d’un véritable leadership n’a jamais ménagé ses efforts pour tenter de maintenir le club en Ligue 1, incarnant l’un des joueurs les plus combatifs de cette fin de saison. », a écrit le club. La direction du FC Nantes se réjouit de pouvoir compter sur lui.