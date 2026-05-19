Mercato : le PSG a trouvé une machine à buts, il va signer  

Les dirigeants du PSG lorgnent un jeune buteur en Allemagne en vue du prochain mercato estival. Du beau monde tourne autour de la pépite.

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Le PSG prépare déjà de jolis coups pour ce mercato estival. Les dirigeants parisiens avancent sur plusieurs dossiers chauds du mercato. Et un nom circule dans les bureaux du Camp des Loges. Il s’agit de Karim Adeyemi. Le profil du crack du Borussia Dortmund plaît à la direction sportive.

Paris veut passer à l’action. Selon les révélations de TeamTalk, le club de la capitale se trouve en pole position pour recruter l’international allemand. Le Borussia Dortmund réclame toutefois une somme importante : environ 70 millions d’euros pour libérer son joueur. Ce montant est conséquent. Mais il ne freine pas les ambitions des dirigeants parisiens.

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À 24 ans, Adeyemi possède des qualités de vitesse et de percussion idéales. Son profil correspond au système de jeu de Luis Enrique. Le technicien espagnol pourrait rapidement faire du joueur un titulaire indiscutable. Cette saison, il a inscrit 10 buts et délivré 7 offrandes avec son club.

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La concurrence s’annonce cependant rude sur ce dossier. Chelsea, Liverpool et Manchester United convoitent également le jeune prodige de la Ruhr. En parallèle, le Paris SG explore d’autres pistes pour doubler les postes sur les ailes. Les noms de Yan Diomandé (Leipzig) et de Morgan Rogers (Aston Villa) figurent ainsi sur les tablettes parisiennes. Ces profils permettraient de compenser un éventuel départ de Bradley Barcola.