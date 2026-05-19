Mercato OM : Ça brûle pour l’arrivée du nouvel entraîneur !

Stéphane Richard prend en mains le dossier du nouvel entraîneur. Le président de l’OM a prévu de régler l’affaire au plus vite. Les discussions avec Bruno Génésio s’intensifient.

Mercato OM : Négociation en cours entre Stéphane Richard et Bruno Génésio

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L’Olympique de Marseille a besoin d’un nouvel entraîneur. Habib Beye, dont le bilan a été décevant, devrait s’en aller. Pour le remplacer, la direction phocéenne a commencé à avancer ses pions. Plusieurs candidats sont étudiés en interne.

Mais pour le moment, le favori est toujours Bruno Génésio. D’autant plus que l’entraîneur français de 59 ans refuse jusqu’ici de prolonger son contrat avec le LOSC. Il est donc libre de négocier avec le club de son choix. Une occasion sur laquelle l’OM a rapidement sautée.

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Bruno Génésio fait en effet l’objet d’une offensive concrète de la part de Marseille. L’Équipe le confirme, des échanges ont déjà eu lieu entre Stéphane Richard et l’entraîneur français. Cela confirme la volonté du nouveau président de l’OM e miser sur son expérience du haut niveau et sa capacité à instaurer une discipline de fer.

Le LOSC n’a pas encore dit son dernier mot

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La conclusion de ce dossier chaud ne fera pas en un claquement de doigts. Bruno Genesio est certes flatté par ce contact avec l’OM. Mais il reste prudent, notamment concernant la santé financière du club phocéen qui pourrait freiner les ambitions du prochain mercato.

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L’ancien coach de Lyon garde ainsi une porte ouverte pour une prolongation à Lille, où il a réalisé deux saisons solides. Le suspense est donc à son comble dans ce dossier. Marseille ne veut pas se retrouver pris au dépourvu et conserve des alternatives crédibles en réserve. Les noms de Christophe Galtier, Sergio Conceiçao ou encore Adi Hütter sont évoqués.