ASSE : Barrages, Nice tente de faire annuler le huis clos

Avant d’affronter l’ASSE, l’OGC Nice tente de faire annuler la décision de la LFP, concernant les deux matchs à huis clos infligé au club azuréen.

Barrages : Huis clos contre l’ASSE, l’OGC Nice fait appel de la décision

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La Commission de Disciplinee de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a condamné l’OGC Nice à deux matchs à huis clos total et un match avec sursis au stade Allianz Riviera. Le Gym recevra donc l’ASSE sans supporters, le 29 mai, lors du match retour décisif de barrages. Le club azuréen a immédiatement réagi à cette sanction en annonçant un recours en appel.

« La LFP a infligé à l’OGC Nice deux matchs à huis clos total et un match avec sursis du stade Allianz Riviera. Une sanction appelée à s’appliquer immédiatement, et donc dès la semaine prochaine et le rendez-vous majeur face à l’AS Saint-Etienne (vendredi 29 mai) en barrage retour de Ligue 1.

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Alors que Geoffroy-Guichard est déjà annoncé à guichets fermés pour le barrage aller (le mardi 26 mai), l’Allianz Riviera serait alors tristement vidée de passion et de soutien lors de la manche retour. Le club a décidé de faire appel de cette décision », ont communiqué les Aiglons.

Les Niçois sont sanctionnés à cause des incidents survenus le dimanche 17 mai au terme de la rencontre face à Metz (0-0) : « Usage et jet d’engins pyrotechniques, envahissement de terrain et dégradations au coup de sifflet final« , selon la Commission de Discipline de la Ligue.

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