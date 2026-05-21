Saudi Pro League : Ivan Toney réalise une saison flamboyante

Ivan Toney est en train de tout casser en Arabie Saoudite avec Al Ahli. Accompagné par Riyad Mahrez et Merih Demiral, sans oublier Franck Késsié, l’Anglais a réussi à emmener son équipe remporter l’AFC Champions League Elite (Ligue des Champions asiatique). Avec une saison pleine, comment l’ancien numéro neuf de Brentford en est arrivé là ?

Ivan Toney : Un choix critiqué, qui s’avère aujourd’hui payant

La suite après cette publicité

Quand il quitte Brentford en 2024, son choix est très critiqué en Angleterre. On dit qu’il est parti pour l’argent et que le football ne l’intéresse plus, pourtant aujourd’hui, ce choix est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée, car en 88 matchs sous le maillot de Al Ahli, c’est 70 buts marqués, ce qui donne un ratio de près d’un but par match.

Lisez aussi : Mercato : Manchester United s’intéresse à Ivan Toney

À voir

Mercato Fenerbahçe : Ça chauffe pour le retour d’un ancien !

Sportivement, le choix est payant, surtout que l’Anglais a pris plus de trophées en deux ans sous le maillot vert qu’en Angleterre, avec deux AFC Champions League Elite et une Supercoupe d’Arabie Saoudite, cela montre encore le choix gagnant qu’a réalisé Ivan Toney.

Une saison réussi sur le plan personnelle

La suite après cette publicité

Avec un total de 40 buts pour 11 passes décisives, Ivan Toney réalise l’une de ses meilleures saisons en carrière. 32 buts en Saudi Pro League, et un dernier match contre Al Khaleej Saihat ce soir à 20H pour distancer Juan Quinones et assurer sa place de leader au classement des meilleurs buteurs.

Lisez aussi : Mercato PSG : Après Barcola, Liverpool rêve d’un autre buteur du Paris SG

En tout cas, on peut s’attendre à pas mal de rumeurs cet été, que ce soit en Arabie Saoudite avec de plus grands clubs que Al Ahli (Al Hilal et Al Nassr) ou même en Europe dans certains championnats où l’international Anglais avait des touches avant l’Arabie et que ça n’a pas disparu.

Lire la suite sur Saudi Pro League

Mercato OM : Une trahison de Greenwood se profile ?

À voir

Mercato PSG : 13 buts et 11 passes, un phénomène proche de signer

INFO Mercato : Un prodige de Ligue 1 humilie salement l’OM !

Il se dit qu’il pourrait rebondir là-bas ou même retourner en Angleterre où un intérêt des Blues de Chelsea a été évoqué par Chelsea Chronicle. Quoi qu’il arrive, sa saison est réussie et on attend simplement de voir celle qu’il va nous proposer l’an prochain.