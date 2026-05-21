Mercato AS Monaco: Le Rocher prépare un gros coup en défense

L’AS Monaco continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato estival. Le club princier s’intéresse désormais à Sadibou Sané, jeune défenseur du FC Metz également suivi en Allemagne.

Mercato AS Monaco : Sadibou Sané dans le viseur du princier

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La relégation du FC Metz en Ligue 2 ouvre déjà la porte à un mercato agité. Plusieurs joueurs pourraient quitter le navire cet été, et Sadibou Sané fait partie des éléments les plus convoités. Selon L’Équipe, l’AS Monaco garde un œil attentif sur le défenseur central sénégalais de 21 ans.

Recruté en 2023 en provenance de Génération Foot, le jeune défenseur s’est progressivement installé dans la rotation messine malgré une saison globalement difficile pour son club. Après une première partie d’exercice en dents de scie, il a nettement monté en puissance, disputant l’intégralité des quatorze dernières journées de Ligue 1. Au total, il compte 23 apparitions en championnat, avec deux buts et une passe décisive.

Monaco devra lutter dans ce dossier

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À un an de la fin de son contrat avec les Grenats, Sadibou Sané représente une opportunité intéressante sur le marché des transferts. Le club de la Principauté n’est toutefois pas seul sur cette piste. Toujours selon la même source, le Werder Brême suit également de près la situation du joueur et pourrait rapidement passer à l’offensive dans ce dossier.

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Valorisé à environ 4 millions d’euros par Transfermarkt, le profil du défenseur sénégalais séduit grâce à ses qualités athlétiques, son impact physique et son expérience déjà solide malgré son jeune âge. La relégation du FC Metz fragilise en effet la position du club lorrain dans les négociations.