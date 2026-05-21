Mercato ASSE : Officiel, un premier transfert acté à Sainté

Le premier transfert de l’ASSE cet été est acté. Un défenseur est transféré définitivement en Autriche où il était prêté cette saison.

ASSE Mercato : Beres Owusu transféré au Grazer AK

La suite après cette publicité

Prêté par l’ASSE au Grazer AK en Autriche en août 2025, jusqu’à la fin juin 2026, Beres Owusu ne reviendra pas dans le Forez. L’option d’achat assortie à son contrat a été levée par le club autrichien, pour un montant de 250 000 euros. Il a signé un contrat de 3 saisons avec son nouveau club, soit jusqu’à fin juin 2029. Le club basé à Graz a officialisé la signature du défenseur central ce jeudi.

« C’est officiel depuis aujourd’hui : GAK a levé son option d’achat pour Beres Owusu et a signé le Français jusqu’en 2029 ! […]. La levée de l’option d’achat était une suite logique pour GAK. […]. Content que tu restes un Rouge, Beres ! », a écrit le club dans son communiqué officiel.

Kaufoption gezogen 🤑



Der GAK hat heute offiziell die Kaufoption von Beres Owusu gezogen, unser Innenverteidiger erhält damit einen Vertrag bis 2029! ❤️#grazerak #AdmiralBL pic.twitter.com/Rutw3uwpoO — GAK 1902 (@grazerak) May 21, 2026

Beres Owusu : « Je suis ravi que le club continue de me faire confiance »

La suite après cette publicité

Le joueur formé à l’AS Saint-Etienne se réjouit de poursuivre sa carrière dans le club où il a réussi à s’imposer. « À mon arrivée à Graz, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Pourtant, dès le premier instant, je me suis senti à l’aise et je me suis tout de suite bien entendu avec mes coéquipiers et le staff technique. […]. Je suis ravi que le club continue de me faire confiance et ait levé l’option d’achat », a déclaré Beres Owusu.

Tino Wawra : « Beres Owusu est un joueur exceptionnel, un atout majeur pour le GAK »

Le directeur sportif, Tino Wawra, justifie le transfert définitif du Franco-Ghanéen : « Même si c’est une somme importante pour le GAK, il a toujours été clair que nous lèverions l’option d’achat pour un joueur de ce calibre si cela était financièrement possible. Avec son physique, Beres est un joueur exceptionnel pour l’Autriche, et à ce jour, il est évidemment un atout majeur pour le GAK ».

Cette saison, le natif de Paris a disputé 32 matchs de Bundesliga autrichienne. Il n’a manqué qu’un seul match pour cause de suspension à la suite d’un carton jaune. Il a disputé l’intégralité des matchs et a été l’un des joueurs les plus réguliers de l’équipe entraînée par Ferdinand Feldhofer.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Les Verts préparent un double coup inattendu, c’est du lourd

À voir

Mercato Toulouse FC: Cloarec tente un gros coup à Motherwell

ASSE : Barrages, Nice tente de faire annuler le huis clos

À l’ASSE, Beres Owusu avait joué seulement trois matchs avec l’équipe professionnelle, soit un en Ligue 1 et deux en coupe de France. En revanche, il avait été régulier en équipe Réserve où il a comptabilisé 46 matchs.